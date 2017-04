Klein wonen in Japan

Deel met je vrienden

Ook in Japan wonen mensen in tiny houses. Omdat de ruimte er schaars is, maar steeds vaker ook uit idealisme. Journalist Ingrid Houtkooper zocht drie Japanse tiny-house bewoners op, onder wie Saho uit Karatsu.

“Als driejarige schijn ik al geroepen te hebben dat ik mijn eigen huis wilde bouwen,” vertelt Saho. Ze woont in haar eigengebouwde tiny house in Karatsu, een wat afgelegen gebied op het zuidelijke eiland van Japan, Kyushu. Het bijna sprookjesachtige huisje staat tussen de velden en vlak bij een bamboebos. Het heeft witgekalkte muren en een groen dak waar bloemetjes op groeien.

Saho groeide op in Fukuoka, de grootste stad op Kyushu. Toen ze elf jaar was, maakte ze twee tekeningen van hoe haar toekomstige eigengebouwde huis eruit moest komen te zien. Het huisje waar ze nu in woont, is eigenlijk precies zoals ze het toen tekende. “Ja, ik woon in mijn droomhuis,” zegt Saho lachend.”

