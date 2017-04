Lezen in Flow 3

Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow onder meer een ode aan de generatiemix: samen koken, werken, schrijven, fotograferen en wonen. Het wemelt van de projecten om de talenten van oud en jong te bundelen. Journalist Annemiek Leclaire is nieuwsgierig naar hoe dat uitpakt. En een artikel over het plezier van een Ladies Drawing Night: bij elkaar komen om een avond lang samen te tekenen. Ontstaan in New York, maar inmiddels uitgewaaierd over de hele wereld.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Lijstjes 2.0

To-do lijstjes, boodschappenlijstjes, boeken-die-ik-nog-wil-lezen-lijstjes. Hoe houd je het overzichtelijk? Een Bullet Journal kan de alles-in-één-oplossing zijn.

Leren nadenken

Een beetje nadenken over waarom we de dingen doen die we doen, kan helemaal geen kwaad, zegt filosoof Minke Tromp.

Ondertussen in Japan

Drie tiny house-bewoners in Japan over de waarde van simpel leven met beperkte middelen.

Twee extra's

Twee stickers voor achterop je telefoon en een notebook op zakformaat (met botanische omslag van Katie Scott).

De nieuwste editie van Flow (nummer 3-2017) is online te bestellen in onze webshop en vanaf 19 april 2017 verkrijgbaar in de winkel.