Mini-huis voor maxi-geluk

Waarom wonen in een groot huis, met hoge woonlasten, als je ook hypotheekvrij, milieuvriendelijk én gelukkig kunt leven op twintig vierkante meter? In Flow 6-2016 lees je over drie tiny houses, waaronder dat van Irene Ubeda en Martijn Wenting. Hieronder een preview van het artikel en een video over de bouw van hun mini-huis.

Martijn: “Vanmorgen kwam ik aanlopen en voelde ik me weer zo blij. Ons zelfgebouwde, eigen houten huisje eindelijk op zijn plek! Bij zee, op een mooie plek in de duinen. Onafhankelijk en vrij. We hebben zo veel minder gedoe dan toen we nog in een Haarlems huurhuis woonden met een huurbaas die we elke maand 750 euro contant moesten overhandigen. We zijn nog niet eens de helft kwijt van wat we vroeger aan vaste lasten hadden! Omdat de kosten zo laag zijn, kunnen we creatiever omgaan met ons werk en hebben we meer tijd voor onze hobby’s, zoals surfen.”

Irene: “Het leven leven moet nú, niet later. Dat realiseerde ik me weer extra goed toen mijn vader overleed. Na zijn scheiding heeft hij voor mij het ouderlijk huis aangehouden en is door blijven buffelen op zijn werk. ’s Avonds kwam hij thuis uit de file, maakte eten en viel daarna op de bank in slaap. En de volgende ochtend begon het weer opnieuw. Geweldig dat hij dat voor me over had, maar zo wil ik het dus niet.”

Meer zien van hun tiny house? Ze maakten een 360 foto, die je hier kunt bekijken. Een video van de bouw zie je hieronder.

Het hele artikel vind je in Flow 6-2016.

Tekst: Catelijne Elzes Fotografie: Caroline Coehorst Styling: Anne-Marie Rem