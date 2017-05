Misverstanden over mindfulness

Deel met je vrienden

Regelmatig krijgt journalist en mindfulnesstrainer Eveline Brandt te maken met vooroordelen over mindfulness. Voor Flow 3 zette ze er een aantal op een rij, met uitleg hoe het wél zit. Hieronder een fragment.

Een veelgehoord misverstand over mindfulness is: stressreductie is niet goed, want we hebben stress nodig. Ja, soms wel, om onze productiviteit even omhoog te laten schieten bij een deadline. En het is – net als bij alle andere zoogdieren – een onlosmakelijk onderdeel van het leven en nodig om te óverleven. Maar anders dan bij een kat, die rustig weer gaat liggen spinnen wanneer de buurhond terug is in zijn hok, zijn wij mensen veel minder goed in het herstellen van het evenwicht. ‘Onze nieuwe breinfuncties stellen ons namelijk in staat overal gevaren en tekorten te zien, ook al zijn al onze basale behoeften bevredigd,’ schrijven mindfulnesstrainers Frits Koster (ook meditatieleraar) en Erik van den Brink (ook psychiater en psychotherapeut) in hun boek Compassievol leven.

Met andere woorden: wij kunnen nog heel lang doorgaan met een – voorbije – stressbron als gevaarlijk te ervaren. ’s Nachts liggen we in bed na te stuiteren van die deadline en ons af te vragen of we het project wel goed genoeg hebben ingeleverd. We herbeleven het bijna-ongeluk of piekeren over het scenario waarin we wel aangereden werden. De stresshormonen krijgen geen kans om te zakken, herstel treedt niet op. Als dit te vaak gebeurt, worden we ziek. Die ploeter- en piekerstress kunnen we dus missen als kiespijn. Mindfulness based stress reduction (MBSR, de achtweekse mindfulnesstraining) kan hier een tegenwicht bieden: het leert ons uit het gepieker en getob te stappen en de aandacht weer terug te brengen naar het lichaam of de ademhaling.