Museum van jezelf

Welke spullen uit je leven zeggen iets over jou? Beeldredacteur Anne-Marie Rem vroeg vijf mensen in haar omgeving hun museum of me te maken. Het artikel komt uit Flow 8, in dit blog vast een paar ‘stukken’ uit het museum van Rie Rem (80), die graag met haar vriendin Ank door Europa reist.

6. “Je kunt mij geen groter plezier doen dan me mee te nemen naar een tuincentrum. Een tuin heb ik nu niet meer, maar wel een groot, groen terras waar de bijen en vlinders ook graag komen.”

7. “Mijn hele leven heb ik veel gereisd, ik ben een schippersdochter. Later met de kinderen reden mijn man en ik door Europa met de tent of caravan. Sinds een paar jaar reis ik met mijn vriendin Ank. Naar Toscane, Noorwegen, Schotland… We hebben dan de grootste lol.”

8. “Ank en ik zijn hartsvriendinnen. We schelen zes weken en zijn samen opgegroeid. Hoewel we totaal verschillend zijn, hebben we nooit mot. Deze foto is genomen op mijn vijftiende verjaardag voor ons huis in Wormerveer.”

9. “Ik ga graag uit eten, dat komt er veel te weinig van tegenwoordig.”

