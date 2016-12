Offline als luxe (17)

Deel met je vrienden

Hoe ga je wat bewuster om met de tijd die je op je mobiel doorbrengt? En wat brengt het je? Irene, samen met Astrid oprichter van Flow, schrijft er elke vrijdag over.

Nu ik al best veel weken probeer bewuster offline te zijn, sta ik er ook vaker bij stil hoe mooi ónline tijd juist is. En dan met name de tijd die ik doorbreng in appgroepjes. Er zijn natuurlijk irritante groepjes zoals de voetbal- en hockeygroepjes van de kinderen. Soms handig hoor, maar zullen we afspreken dat als iemand vraagt ‘wie heeft de keeperstas’, niet iedereen appt ‘ik niet’ maar alleen degene appt die `m wél heeft? En oh, dat schuldgevoel als er voor de derde keer ouders worden opgeroepen voor kantinedienst, en ik denk ‘wat komt het me slecht uit, ik hoop zo dat iemand anders nog appt dat hij kan’.

Sommige appgroepjes zijn dus energievretend (herkenbaar?), maar er is er ook een die me heel erg dierbaar is. Die van mijn studievriendinnen (ooit gedoopt: de truttenclub). We delen inmiddels al dik 25 jaar lief en leed en wonen over het land verspreid, van Limburg tot Castricum en van Utrecht tot Den Haag. Hoe mooi is het dat we ons dagelijks leven kunnen delen via de app. En hoe blij word ik als ik na een baaldag iets kan appen en dan lieve berichtjes terug krijg van ze. Of als iemand gewoon op zaterdagochtend vraagt ‘wat gaan jullie doen dit weekend?’ en er inkijkjes langs komen in ieders leven. Het voelt als pure luxe op deze manier lief en leed te delen.

En nu koester ik de appgroep meer dan ooit. Want er zijn heftige dingen aan de gang. Vriendin X heeft een ernstig zieke vader, vriendin Y zoende in een steegje na een leuke date, vriendin Z zegde haar baan op en heeft zoveel mooie nieuwe plannen, en dan is er ook nog een vriendin wier partner ongeneeslijk ziek is. We delen ze, die hoogte- en dieptepunten. De lach en de traan. En het is mooi dat dat er allemaal kan en mag zijn. Soms voelt het gek om iets blijs te delen terwijl de ander verdrietig in het ziekenhuis zit. Maar tegelijkertijd voelt het ook zo mooi en bijzonder, dat we elkaar op deze manier geborgenheid en liefde kunnen geven. #offlineisdenieuwe luxe? Zeker. Maar soms is online de grootste luxe!