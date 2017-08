Ons fijne Nederland

Deel met je vrienden

We klagen en zeuren wat af. En dat mag ook best. Maar niet te lang. Want als je het objectief bekijkt, wonen we in een hartstikke fijn land. In het nieuwe vakantieboek lees je er een artikel over, hieronder alvast een fragment.

Het leven in Nederland is bijna te goed, zegt de Canadese blogger Colleen Geske, die sinds 2004 in Amsterdam woont. “Toen ik hier net kwam, was ik zelfs een beetje in de war van het gemak. Alles is zo efficient en goed verzorgd. De infrastructuur bijvoorbeeld. Of zoiets als een bankrekening openen: in Parijs – waar ik daarvoor twee jaar woonde – kostte het me echt maanden, hier was het zo gepiept.” Colleen kwam toevallig in Nederland terecht. Na twee jaar Parijs wilde ze met haar Brits-Duitse man graag in Europa blijven. Ze solliciteerde op functies in verschillende landen en al snel konden ze allebei in Amsterdam aan de slag. “We wilden het twee jaar proberen, maar nu, dertien jaar later, wonen we er nog steeds. We blijven tot we hier niet meer gelukkig zijn. Het is de hoge kwaliteit van leven die ons hier houdt en de liberale, open levensstijl. Misschien is die niet meer zo liberaal als toen we hier in 2004 kwamen – ook Nederland worstelt nu met immigratie en het vluchtelingenvraagstuk. Maar ondanks dat is het nog steeds een van de meest vrije landen ter wereld.”

Het artikel ‘ Nederland, O Nederland’ vind je in het Flow Vakantieboek 2017.

Tekst Anneke Bots Illustraties Agnes Loonstra