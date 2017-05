Hoe ontdek je wat je écht wilt?

Deel met je vrienden

Weten wat je wilt. Worden wie je wilt zijn. Hoe doe je dat? Journalist Catelijne Elzes ging op onderzoek uit.

Voordat ik ga trainen en leren, wil ik eerst antwoord op de vraag: hoe weet je eigenlijk dat wat je doet ook is wat je wilt? Ik leg ‘m voor aan therapeut en trainer Hannah Cuppen. Ze schreef het boek Liefdesroep – Richtingwijzer naar levensvervulling. Volgens haar is het antwoord simpel: “Krijg je er energie van of kost het je energie? Als je er energie van krijgt, dan ligt daar je ziel, je hart. Het klinkt bijna te makkelijk, maar het is zo waar.”

Natuurlijk gaat het altijd om balans. Er zijn altijd onderdelen van je werk en je bezigheden daarbuiten die energie kosten. Bijvoorbeeld vergaderen, of boodschappen doen voor een etentje met vrienden. Maar als het werk of het etentje op zichzelf energie oplevert, is er niets aan de hand. Slaat de weegschaal door naar de energiekostende kant, dan ben je waarschijnlijk iets aan het doen wat niet bij je past. En dat hoeft niet meteen over het geheel te gaan, dat kan ook over een onderdeel gaan. Misschien heb je wel een opdrachtgever die je meer energie kost dan oplevert, of misschien is je hardloopclubje wel te intensief.

Het artikel vind je in Flow 3.

Het boek Liefdesroep staat in onze shop.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Vicki Grafton Photography/Stocky United