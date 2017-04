Tiny houses vind je overal

Deel met je vrienden

Zoek je op Instagram naar tiny houses, dan maak je voordat je het weet een rondje over de hele wereld. In onze nieuwste special Flow Wonen kun je een kijkje nemen in veertien bijzondere mini-huisjes. Waaronder die van @Foxhousenashville, @Idletheorybus en @Tincanhomestead.

Wonen op wielen met @Idletheorybus

Rachel en James besloten in 2012 om voorgoed de weg op te gaan. En dus wonen ze nu in deze oranje bus die Sunshine heet en reizen ze door Amerika. Onderweg plukken ze fruit, melken ze geiten of doen ze ander werk op boerderijen. Over hun ervaringen hebben ze een (foto)boek gemaakt: Orange is optimism. Neem een kijkje op hun Instagram-account voor inspiratie.

In de bomen met @Foxhousenasvhille

Het boomhuis van Emily, haar man Sloane en dochter Wendy in Nashville, Amerika. Ze bouwden het complete huis zelf met hulp van handige neven en nichten. De ramen zijn gemaakt door Sloane, hij restaureert ze voor zijn werk. Emily werkt als illustrator. The Fox House, zoals het huisje heet, wordt verhuurd via Airbnb. Het huisje is te bekijken op hun Instagram-account.

In een tinnen blik met @Tincanhomestead

Brett en Natasha noemen hun tiny house ook wel ‘het tinnen blik’. Het huisje staat in Seattle, Amerika, en ze renoveerden het in een jaar tijd. Natasha komt oorspronkelijk uit Canada en werkt als illustrator. Brett studeert en werkt daarnaast in het speciaal onderwijs. Bekijk hun Instagram-account voor meer foto’s van hun mini-huis.

Tammy Strobel, auteur van You can but happiness (and it’s cheap), gooide haar leven om en ging in een houten huisje wonen. Op deze pagina vind je een overzicht van gastblogs die ze schreef voor Flow.

Op de internationale website Thetinylife.com vind je veel informatie over kleine huisjes.

Op het Youtube-kanaal van Kirsten Dirksen vind je honderden rondleidingen in tiny houses.

Tekst Bente van de Wouw