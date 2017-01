Jarig bij Flow

Deel met je vrienden

Flow (en alle internationale edities, producten en specials) maken we inmiddels met een behoorlijk team. Op drukke dagen zitten er zeker zestien mensen, en ja, al die mensen zijn ooit jarig. We doen ons best die verjaardagen niet te vergeten en er ondanks de drukte toch even bij stil te staan. Marjolijn is internationaal assistent en regelt alle rechten voor de foto’s en illustraties die in Flow staan, maar heeft ook nog een extra specialisme: ze is zo lief altijd iets moois te maken als iemand jarig is. Ze zorgt dat er een slingertje aan het scherm van de jarige hangt, of miniposters van de jarige in de vergaderkamer geplakt zitten, maakt een mooie kaart en zorgt dat iedereen er iets op schrijft, nou ja, ze verzint eigenlijk altijd iets. Haar motto: ‘Het hoeft niet groots, ook met een klein gebaar zorg je voor een fijn momentje op iemands verjaardag.’

En ja, da’s dus echt zo, dank Marjolijn!

Op de foto de kaart die Marjolijn maakte toen Kiara (van het online team) jarig was.