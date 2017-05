Voor de thuiswerkers

Deel met je vrienden

Thuiswerken leek zo fijn, maar er blijken flink wat valkuilen. Jeannette Jonker, journalist en thuiswerker, stelde orde op zaken en vroeg andere aan-huis-werkers hoe zij het aanpakken. Je kunt erover lezen in Flow 3, hieronder alvast een fragment.

Schrijver Alex Soojung-Kim Pang pleit in zijn boek Rust in uitvoering ook voor minder uren werken en meer rust tussendoor. Alex Pang: “Als je de levens van de creatiefste mensen uit het verleden bestudeert, word je direct geconfronteerd met een paradox: ze organiseren hun leven rond hun werk, maar doen dat niet met hun dagen.” Zo schrijft hij over Charles Dickens die graag overdag met zijn honden wandelde, over Winston Churchill die even sliep halverwege zijn werkdag en Roald Dahl die bewust stopte met schrijven als hij net midden in een goede zin zat (want dan kon hij de volgende dag gestructureerd weer doorwerken).

Pang: “Ze delen een passie voor hun werk, een geweldige ambitie om te slagen en een bijna bovenmenselijk vermogen om zich te concentreren. Maar als je hun levens nauwkeurig bestudeert, zie je dat ze maar een paar uur per dag besteedden aan wat wij als hun belangrijkste werk zouden beschouwen. De rest van de dag maakten ze bergwandelingen, deden ze dutjes of zaten ze gewoon na te denken. Met andere woorden, hun creativiteit en productiviteit waren niet het resultaat van eindeloze uren zwoegen. Hun bijzondere creatieve prestaties kwamen voort uit kortere ‘werktijden’.

