In elk nummer van Flow Magazine en op ons blog deelt Margriet Vroomans haar top 5 favoriete klassieke muziek. Deze keer: voorjaarsgevoel.

“Wat is het voorjaar toch fijn. De eerste zonnige dagen, het licht, de geur die uit de grond omhoog komt, het tere groen, de merel die me in alle vroegte wakker fluit. Ik ben jarig in april, misschien dat ik het daarom als kind al een fijne maand vond. Het voorjaar is ook de tijd waarin ik wil opruimen, schoon schip maken, in m’n huis en in m’n hoofd. En in m’n tuin, want die ligt er na de winter meestal treurig bij. Er is veel muziek die me een lentegevoel geeft. In Le Printemps van Debussy bijvoorbeeld voel je de voorjaarswind langs je wangen strijken. Wil je vaart maken met opruimen, neem dan de Lente van Vivaldi. De merel zit in Blackbird van The Beatles, vooral in deze prachtige klassieke gitaaruitvoering. En de tuin geurt van de regen in Jardins sous la pluie, uit Estampes van Debussy. Kers op mijn verjaardagstaart: een klassieke tango!”

Elke werkdag (7.00-9.00 uur) presenteert Margriet De ochtend van 4, een programma met klassieke muziek en nieuws (in het weekend gepresenteerd door Niels Heithuis). Op maandagochtend rond 8.45 uur bespreekt Flow’s Astrid een tijdgeest-onderwerp in de uitzending.

Foto Anja van Wijgerden