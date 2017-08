Deel met je vrienden

Een goed begin van je dag of als onderbreking van de middag: een vers sapje. De cold pressed juices van Naturalicious zijn een makkelijk alternatief als je geen tijd of zin hebt om zelf te persen en: je kunt nu kans maken op een Zomer fit pakket.

Wist je dat…

• Naturalicious eigen groente en fruit verbouwt op 3650 hectare land?

• het rauwe en verse sap wordt gemaakt met natuurlijke ingrediënten en dat Naturalicious belooft verder niets toe te voegen?

• Naturalicious de beste smaakcombinaties wil creëren en net zo lang blijft proeven en testen tot er unieke combinaties van fruit en groente zijn gevonden?

• door een speciale techniek bij het persen de belangrijkste vitaminen, enzymen en mineralen behouden blijven?

• de sapjes je immuunsysteem een boost geven, je lichaam schoonhouden en jou extra energie geven?

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de site natur.eu/flow

Win-actie

De winactie is een 1 x juicebox en 1 x snack box. In elk sapje zit een halve kilo groente en fruit van eigen oogst in heerlijke smaakcombinaties. Flow mag er drie weggeven. Wil jij kans maken? Vul dan het onderstaande winformulier. De winnaars krijgen over twee weken een bericht.

