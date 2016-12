Wolf Magazin

Deel met je vrienden

Als sinds we Flow maken krijgen we reacties van mannen. Dat ze een eigen variant willen omdat de onderwerpen in Flow ze aanspreken. Dat vinden we een reuze compliment, en we hebben dan ook al vaak gedacht aan wat er dan in zo’n mannennummer zou moeten staan en hoe het er uit zou moeten zien. Er echt een maken kwam er echter nooit van, want ja, we hebben nooit tijd! Maar onze Duitse collega’s waren zo enthousiast over het idee dat ze ervoor zijn gegaan. Taadaaa: daar is hij dus, de mannen-Flow: Wolf (in het Duits dus). Er staan prachtige verhalen in, bijvoorbeeld van iemand die terugkeert naar Seattle, de stad waar hij ooit woonde met zijn grote liefde. De relatie liep verkeerd, hij ging terug naar Duitsland, maar bleef denken aan haar, en aan de stad waar hij zo gelukkig was geweest. Hij ging terug, op zoek naar zijn oude liefde. Hoe dat verder ging, kun je lezen in Wolf.

Het Duitse team heeft mooie dingen bedacht voor de paper goodies waar Flow zo bekend om is. Ze kozen voor een longread en een autokwartet dat is ontworpen door een Spaanse grafisch ontwerper die auto’s uit films natekende. En er is een prachtig openingsverhaal over wat nu echt telt in het leven. Op Facebook omschrijven ze het heel mooi: Unser Magazin richtet sich an Männer, die hinterfragen, an Querdenker, an Männer, die sich weniger Tempo und mehr Leben wünschen, die nicht nur informiert, sodern aus inspiriert werden wollen. Ein Magazin das den Fuss vom Gas nimmt und den Blick auf den Moment richtet.