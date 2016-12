Deel met je vrienden

Zelfs als mijn beste vrienden een filmpje delen op sociale media, kijk ik meestal niet. Ik vind filmpjes vaak niet zo interessant, heb er geen geduld voor en vind het al snel zonde van mijn tijd. (Als je je afvraagt hoe je in hemelsnaam online editor bij Flow kunt zijn zonder bewegende beelden tot je te nemen; ik hou wel erg van tekst, stilstaande beeld en audio.) Maar laatst ving ik een glimp op van een filmpje van More than just parks van de broers Will en Jim Pattiz. Op hun website en via sociale media delen ze hun zelfgemaakte korte films van nationale parken in Amerika die ze hebben bezocht. Het zijn zulke mooie, scherpe beelden, dat het net is alsof je daar zelf rondloopt. Dus nu moet ik mijn mening over online filmpjes geloof ik gaan herzien. Deze video’s smaken namelijk absoluut naar meer.

Ineens dacht ik aan de natuurdocumentaires van ontdekkingsreiziger Jacques-Yves Cousteau die ik vroeger ook zo graag keek. Van dit soort beelden word je rustig, dromerig en krijg je zin om op avontuur te gaan. Natuurlijk helpt het mee dat ik zelf in een aantal parken ben geweest en dat er herinneringen aan indrukwekkende wandelingen terugkomen. Maar ook als je nooit in Amerika bent geweest, kun je deze wonderschone natuurbeelden vast waarderen.

We delen een video van Redwood National Park, maar is nog veel meer te ontdekken op de website van More than just parks.

