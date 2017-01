Deel met je vrienden

In de Flow Kas in de Snorfabriek in Utrecht geeft Viktor van Chalkboard een workshop handlettering in samenwerking met Monique van HappyMakersBlog.com. Je leert er twee basisletters van waaruit je heel veel variaties kunt maken: mooie krulletters en stevige hoofdletters met schreven. Naast de basis van deze twee letters leer je ook van alles over typografie, schrijven met verschillende materialen en krijg je handige tips om zelf mooie krijtborden te kunnen maken.

De workshop handlettering wordt gehouden op:

Zaterdag 11 maart 2017 (binnenkort te boeken via onze webshop)

Zaterdag 10 juni 2017 (binnenkort te boeken via onze webshop)

Wat kost het?

Een toegangskaartje kost € 75 per persoon (maximaal 2 kaartjes per persoon), dat is inclusief:

– workshop

– een handig startpakket waarmee je thuis direct aan de slag kunt (met een marker, goede krijtstift en HB-potlood)

– lunch (vegetarisch)

– koffie/thee met wat lekkers

– goodiebag van Flow

Flow-abonnees krijgen 10% korting op deze Flow-workshops. Dit geldt ook voor abonnees in België. Vul bij je bestelling de code ‘flow10%‘ in.