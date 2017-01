Deel met je vrienden

In de Flow Kas in de Snorfabriek in Utrecht geeft Geertje Aalders een workshop papercut in samenwerking met Monique van HappyMakersBlog.com. Hoe ingewikkeld het er ook uit kan zien, íedereen kan een mooie papercut maken. In deze workshop leer je de basistechniek van het papierknippen: met een scalpel stapsgewijs een illustratie uit papier halen. Geertje laat zien hoe je kleine details uitwerkt en hoe je in diapositief naar je opzet moet kijken om het een geslaagde papercut te laten zijn. We maken een symmetrisch silhouet van een tafereeltje of bijvoorbeeld een insect uit flinterdun papier. Wanneer je het uitgesneden dubbelgevouwen papier openmaakt, zie je dat je een verrassend strakke, ingewikkelde papercut hebt gemaakt. De papercut plakken we gecentreerd op de omslag van een schrift, en voilà: je eigen papercut bookcover!

De Workshop Papercut wordt gehouden op:

Zaterdag 14 januari, uitverkocht!

Zaterdag 13 mei 2017 (binnenkort te boeken via onze webshop)

Zaterdag 9 september 2017 (binnenkort te boeken via onze webshop)

Wat kost het?

Een toegangskaartje kost € 60,- per persoon (maximaal 2 kaartjes per persoon), dat is inclusief:

– workshop

– koffie/thee met wat lekkers

– goodiebag van Flow

Flow-abonnees krijgen 10% korting op deze Flow-workshops. Dit geldt ook voor abonnees in België. Vul bij je bestelling de code ‘flow10%‘ in.

Meer weten over deze en andere Flow-workshops? Kijk op Flowmagazine.nl/flowkas of bestel een toegangskaartje in onze webshop.

Nieuwsgierig naar het werk van Geertje Aalders? Op haar website kun je meer zien.

Foto’s Van Belkom Producties (portret), Glück & Segen (boek)