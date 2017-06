Deel met je vrienden

In de Flow Kas in de Snorfabriek in Utrecht geeft Stefanie van SalutStefanie een stempelworkshop in samenwerking met Monique van HappyMakersBlog.com. Stempels snijden is heel ontspannend, de mogelijkheden zijn eindeloos en je hebt al snel een mooi resultaat. Tijdens deze stempelworkshop leer je stap voor stap hoe je een eigen stempel snijdt. Stefanie laat zien hoe je je afbeelding op je gum krijgt en hoe je het beste kunt snijden. Ook deelt ze haar eigen ervaringen met materialen, stempelinkt en ontwerpen.

Astrid van Flow: “Stempelen is eigenlijk niet het goede woord, mini-printjes maken past beter. Dat was voor mij de ontdekking toen ik een workshop bij Stefanie volgde, want met wat simpele materialen kun je heel makkelijk mooie afdrukken maken, zonder grote draaipers of ingewikkelde linoleumsnedes. Verder is werken met zo’n gutsje ook een lekker rustig klusje, waar je al heel snel resultaat mee krijgt. Stefanie maakt zelf prachtige geboortekaartjes op deze manier voor haar studio. Juist omdat elke stempelafdruk weer anders is, en je tegenwoordig de mooiste kleuren inkt hebt (zelfs in fluor!), is stempelen een goede manier om snel dat handcraft effect te krijgen. O ja, en nog een vooroordeel wegwerken: je hoeft er niet voor te kunnen tekenen. Er zijn altijd voorbeelden die je lekker na kunt maken.”

Beelden en teksten verzamelen

Tijdens de workshop werk je op een afmeting van 8 x 4 cm. Het is handig als je je voorafgaand aan de workshop vast voorbereidt op het ontwerp van je stempel. Verzamel beelden, teksten, een woord of een letter in die afmeting en neem deze mee naar deze workshop. Stefanie zal ook zorgen voor inspirerende voorbeelden. Na afloop ga je naar huis met je eigengemaakte stempel(s), kaarten en labels en kun je thuis meteen door met stempels maken. Je krijgt een goodiebag mee met je eigen gutssetje, inktkussentje en stempeltips.

De workshop stempelen wordt gehouden op:

Zaterdag 8 juli 2017

Wil je meer weten over deze en andere Flow-workshops? Kijk op Flowmagazine.nl/flowkas of bestel een toegangskaartje in onze webshop.

Nieuwsgierig naar het werk van Stefanie? Op Facebook en Instagram kun je meer zien.

Fotografie: Suzanne Paap