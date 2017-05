Deel met je vrienden

Het lijkt soms wel of we een beetje verleerd zijn onbevangen naar de dingen te kijken. Zonde, want een frisse blik levert je veel op. In onze nieuwste Flow delen we zeven inzichten. Hieronder alvast een.

Naarmate we ouder worden, verliezen we de open blik die we als kind hadden. In ons achterhoofd spookt voortdurend de stem van de ervaring die commentaar geeft op alles wat we doen. We willen, vinden en moeten van alles. Hierdoor zijn we heel erg gericht op onze binnenwereld en maken we moeilijker echt contact met de wereld om ons heen. De oplossing ligt voor de hand: probeer af en toe met meer afstand naar je gedachten te kijken in plaats van er helemaal in mee te gaan. Ga rustig zitten en concentreer je op je ademhaling. Gedachten komen nog steeds langs, maar je komt los van je automatische impuls om erop door te gaan en zo in allerlei denkpatronen terecht te komen. Hoe vaker je dit oefent, hoe stiller het wordt in je hoofd. Dan sta je veel meer open voor alles wat er om je heen gebeurt en hoor je geluiden die je nooit eerder hebt gehoord, of zie je tijdens een wandeling in de natuur ineens hoe die nerven van dat blaadje (dat je al tig keer hebt gezien) precies lopen. En dat creëert nieuwe mogelijkheden of andere oplossingen.

