Bang voor verandering: Irene over de kracht van het onbekende

Er is veel veranderd de laatste jaren en Flow’s Creative Director Irene is stiekem een beetje angstig voor verandering. ‘Ik ben bang dat het leven anders wordt en ik niet weet hoe dat leven te leven,’ vertelt ze in de nieuwe Flow 9.

Ik ben bang voor verandering. Bang dat het klimaat sneller verandert dan de wereld aankan. Dat we zelf niet genoeg veranderen om de wereld te redden. Dat de liefde verandert en hij en ik geen weg meer vinden. Bang voor verre reizen naar landen waar het leven anders is. Voor vertrekkende collega’s (mag ik nog even zeggen dat ik medeoprichter Astrid mis?). Bang dat het leven anders wordt en ik niet weet hoe dat leven te leven. Daarom ga ik bij verandering vastklampen, controle zoeken. Terwijl ik ook wel weet dat verandering goed is. Dat verandering nodig is. Dat verandering júíst vaak een oplossing is. Dat een leven van stilstand een leeg leven is.

Toen ik onlangs weer in mijn vastgrijp-/vastklamp-/help-ik-ben-bang-voor-verandering-modus zat, stuurde een dierbare me een gedicht door (zie hieronder). En toen wist ik het weer. Verandering staat niet voor onveiligheid, maar voor loslaten. Voor de kracht van het onbekende. En voor de schoonheid die ontstaat in verwarring en niet weten. We leven in een tijd waarin alles verandert. Laten we de verandering omarmen.

Want het staat zo mooi in het gedicht: