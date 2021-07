Bente is eerlijk: wat wél te zeggen als iemand het moeilijk heeft

Bente van de Wouw van @tobehonestnl is eerlijk. Over miserabele momenten, therapiesessies, spring-een-gat-in-de-luchtdagen en het leven zoals het is. En ze maakt er illustraties over. Deze keer: wat wél te zeggen als iemand het moeilijk heeft.

Ik ben groot fan van positiviteit. Hoewel mijn brein het niet automatisch doet, is het een stuk gezelliger om iets van de zonnige kant te bekijken. Het is leuker om je in te beelden hoe iets goed kan aflopen in plaats van slecht en als er iets tegenzit, probeer ik altijd de les daaruit te halen (en die zijn er bijna altijd, hoe stom ze soms ook zijn).

Maar dat altijd maar positief zijn kan ook giftig werken. Want soms, als het in je leven of hoofd regent dat het giet en je nergens kunt schuilen zonder te weten wanneer het weer ophoudt, dan is die zonnige kant er niet. En als het dan ook nog gaat bliksemen en onweren, dan is het al helemaal niet gezellig meer. ‘Bekijk het van de zonnige kant’ is dan geen optie meer. Sterker nog: het is onmogelijk, want die zon is er simpelweg even niet.

Maar kijk wat je allemaal wél hebt

Toch vallen we terug op uitspraken als ‘bekijk het positief’ of ‘maar het kan altijd erger’ als we iemand door zo’n storm zien gaan. Niet zo gek ook, want we willen iemand weer gelukkig zien, en het liefst trekken we die zon voor ze terug aan hun hemel. En dus knallen we er nog een ‘alles gebeurt met een reden’ of ‘maar kijk wat je allemaal wél hebt’ tegenaan, zonder door te hebben dat 1. het helemaal niet aan ons is om die zon weer terug te halen en 2. we de storm met die woorden alleen maar erger maken.

Iemand met een depressie vertellen dat hij gewoon moet kiezen om blij te zijn, haalt de donkerte niet weg. Rouwen wordt niet makkelijker met de woorden ‘alles gebeurt met een reden’ en een trauma verwerk je niet door ‘gewoon de knop om te zetten’. Met al die onschuldige zinnetjes zeg je eigenlijk: ‘je mag je niet voelen zoals je je nu voelt.’

Maar dat is juist het punt van een storm. Je komt er alleen doorheen door hem te voelen. Door de wind te laten waaien, de bliksem in te laten slaan, de regen te laten gaan. Pas als je hem laat uitrazen, komt er vanzelf een heldere hemel (en daar hoef je als bijstaander dus helemaal niets voor te doen). Wat je dan wél kunt doen voor iemand in zwaar weer? Er gewoon zijn, simpel als dat. Want een storm trotseren wordt een stuk makkelijker als iemand je hand vasthoudt op de moeilijkste momenten en met je in de regen danst als het even wat beter gaat.

Wat wél te zeggen als iemand het moeilijk heeft

Ik luister naar je. Ik ben er voor je, altijd. Je bent niet alleen. Dat moet verschrikkelijk moeilijk voor je zijn. Het is oké om dat te voelen. Wat kan ik voor je doen om het draaglijker te maken?

Tekst en illustratie Bente van de Wouw