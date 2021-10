Bente is eerlijk: Als het even tegenzit

Bente van de Wouw van @tobehonestnl is eerlijk. Over miserabele momenten, therapiesessies, spring-een-gat-in-de-luchtdagen en het leven zoals het is. En ze maakt er illustraties over. Deze keer: Als het even tegenzit.

Ook al doen social media en motiverende quotes op het internet anders vermoeden, het leven is niet altijd leuk. Sterker nog, volgens mij hebben we net zo veel mag-ik-al-naar-bed-dagen als het-leven-is-één-groot-feest-dagen. En dan zijn er ook nog de zo-zo-dagen en de wel-prima-dagen, waarop er weinig goed gaat maar er ook niet echt iets tegenzit.

Hoewel die verdeling dus best wel gelijk is, voelt het vaak niet zo. Want we praten maar wat graag over die feestmomenten, en we spreken weinig tot niet over de moeilijke dagen, de lastige gedachten en gevoelens, de worstelingen. En dat is jammer, want deden we dat wel wat meer, dan zouden we elkaar niet alleen beter begrijpen, maar konden we elkaar ook troosten en helpen.

Je bent nooit alleen

Want, en hier ben ik zelf ook achtergekomen, je bent nooit alleen in je worstelingen, ook al lijkt dat soms zo. Ergens op deze aardbol lopen mensen rond met dezelfde pijn, dezelfde kwetsbaarheden, dezelfde onzekerheden en rotdagen. En ze zijn waarschijnlijk dichterbij dan je denkt. Dat idee, dat ik niet alleen ben, maakt een moeilijke dag voor mij al een klein beetje makkelijker. Het neemt de pijn niet weg, maar het verzacht hem wel.

En gelukkig zijn er nog meer manieren om met een lastige dag om te gaan. Die zijn voor iedereen verschillend, de truc is om langzaam te ontdekken wat jóu helpt. Zo helpt het mij om, als ik het leven weer eens door een angstige bril zie, niet te ver vooruit te kijken en van uur tot uur te leven. Ik kijk een aflevering van mijn favoriete serie, praat en schrijf van me af, ga offline of maak een lange wandeling.

En wat mij ook heel goed helpt: accepteren dat het allemaal even tegenzit. Morgen is er weer een dag. En als die ook tegenvalt, dan hebben we die dag daarna weer een nieuwe kans.

Voor als je een moeilijke dag hebt

Tekst en illustratie Bente van de Wouw