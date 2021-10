Bente is eerlijk: ben ik de enige met een sociale kater?

Bente van de Wouw van @tobehonestnl is eerlijk. Over miserabele momenten, therapiesessies, spring-een-gat-in-de-luchtdagen en het leven zoals het is. En ze maakt er illustraties over. Deze keer: ben ik de enige met een sociale kater?

Het normale leven keert steeds meer terug. En hoewel de meeste mensen daar vooral blij mee zijn, moet ik nog even schakelen. Ja, nog steeds. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben blij dat we ons weer vrijer voelen, dat we meer mogen, dat we weer kunnen knuffelen en dat mijn bril niet meer beslaat iedere keer als ik een mondkapje opzet. Het is de terugkomst van de sociale agenda waar ik een beetje zenuwachtig van word.

Hoewel ik sowieso maar weinig prikkels kan verdragen (hallo hoogsensitiviteit en introvertie), voel ik paniek opkomen als ik in een drukke winkelstraat loop. Als ik bij een vriendin ben geweest, ga ik na afloop met hoofdpijn naar huis en van meer dan één sociale afspraak in de week moet ik een klein beetje huilen. Gelukkig weet ik voortaan mijn grenzen steeds beter aan te geven, dus dat sociaal integreren doe ik gewoon in kleine stapjes en op mijn eigen manier. Toch vraag ik me af: ben ik de enige met een sociale kater?

We zijn niet gek

Nee, gelukkig niet. In een artikel van de Belgische krant HLN bevestigt Steven Laureys, neuroloog aan de Universiteit Luik, dat het hebben van zo’n ‘kater’ helemaal niet gek is. Laureys: “We hebben lange tijd geen knuffels gekregen en amper face-to-face met vrienden gesproken. Je brein is dat niet meer gewoon. Als dat plots wel gebeurt, ervaar je dat snel als overweldigend.”

Helemaal niet vreemd dus, als je moet wennen aan de terrasjes, feestjes en dagen op kantoor. Het advies van Laureys: ‘Gooi je niet meteen in de mensenzee maar bouw je afspraken rustig op. En doe vooral wat voor jou goed voelt.’ En daar kan ik me wel in vinden. Stap voor stap, rustig aan, dat schakelen hoeft niet in één keer. En misschien, heel misschien, hoeft de agenda die maandenlang leeg is geweest, ook niet meer zo gevuld te worden als voorheen. De rust bevalt me eigenlijk wel.

Op haar account @tobehonestnl schrijft (en tekent) Bente over allerlei onderwerpen rondom mental health.

Tekst en fotografie Bente van de Wouw