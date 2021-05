Een miracle morning met Rachel: van nachtuil naar vroege vogel (1)

Rachel vindt zichzelf echt een avondmens en vroeg opstaan is niet haar favoriete bezigheid. Maar kan die ochtend veranderen naar een miracle morning? En wat levert het haar op? Ze probeert het uit.

Miracle morning. Niet echt een woord dat ik bij mijzelf vind passen. Ik ben een avondmens en ’s ochtends heb ik altijd even tijd nodig om op te starten. En ik geef het toe: ik ben niet de gezelligste in de vroege uurtjes. Vroeg opstaan is daarom ook niet een van mijn favoriete bezigheden.

Een tijdje geleden las ik over een miracle morning. Je staat vroeg op en besteedt die extra tijd aan het lezen van een boek, mediteren, het volgen van een yogales of (voor de waaghalzen onder ons) het nemen van een duik in het koude water van een plas in de buurt.

Ik ben heel benieuwd wat vroeg opstaan mij oplevert. Word ik er energieker van? Krijg ik veel meer gedaan? Of ik ben ’s avonds juist helemaal uitgeput? De komende weken laat ik het snoozen achterwege, stap ik vroeg uit bed en ga ik in gesprek met verschillende mensen over hun ochtendroutines.

Vroeg uit de veren

Wie zichzelf al een hele tijd een ochtendmens kan noemen is Conscious Lifestyle Coach en Wim Hof Method Instructeur Laura Hof. Ze staat elke dag om 5 uur (!) op en vertelt me meer over haar ochtendroutine.

Jeetje Laura, om 5 uur opstaan, dat is niet niks. Hoe ben je een ochtendmens geworden?

“Ik zal je direct vertellen dat het worden van een ochtendmens zeker niet zomaar ging, maar wel zo veel voordelen heeft dat ik nu echt niet meer terug kan.

Ik begon met een ochtendroutine door het lezen van de Miracle morning en het volgen van een yogaopleiding waarbij ik elke ochtend supervroeg op moest. Mijn yogaleraar vertelde me dat de beste tijd voor meditatie rond 5 uur is. Ik begon na het lezen van Miracle morning met het opzetten van een eigen schema waarbij ik om 4 uur op was elke dag. Dit heb ik inmiddels naar 5 uur verschoven.”

En wat brengt het je?

“De ochtend is de perfecte tijd om alles te doen wat goed voor je is voordat de dag überhaupt begint. Het schijnt dat het gouden uur, één uur voordat de zon opkomt en één uur nadat de zon op is, de perfecte tijd is voor meditatie. Dit zorgde voor extra motivatie om mijn ochtend supervroeg te beginnen. Het maakt een wereld van verschil. Ik begin elke dag met veel focus en energie, en dat komt echt door mijn ochtendroutine. Het is een manier van leven geworden.”

Heb je tips voor mensen, zoals ik, die een ochtendmens wil worden?

“Sommigen van zijn van nature meer geneigd om vroeg op te staan, maar iedereen kan een ochtendmens worden. Dit betekent wel dat je je goed dient voor te bereiden als je de overgang wilt maken. En je moet zeer consistent zijn.

Het is een goed idee om voor jezelf een paar dingen duidelijk te hebben:

Waarom je een ochtendmens wilt worden. Bijvoorbeeld: ik wil fit de dag beginnen, of ik wil productiever zijn in de ochtend. Kies een tijdstip waar jij je comfortabel bij voelt, maar wel een uitdaging is. Nu kan dat 5 uur zijn voor de een, en 7 uur voor de ander. Welke ochtendroutine je wilt aanhouden, en houd je er ook aan.”

Zo ziet de ochtendroutine van Laura eruit:

Ze begint met ademhalingsoefeningen of meditatie in bed. Daarna zegt ze haar dromen en doelen op. Ze heeft een pagina uitgeschreven met haar ultieme doel.

Als ze daar mee klaar is maakt ze haar bed op.

Elke ochtend drinkt ze twee glazen water met appelciderazijn of biologische citroen – soms warm water met een beetje zout.

Soms doet ze daarna nog een meditatie op de bank.

Ze schrijft drie dingen op waar ze dankbaar voor is, in haar dagboek. Dat is een paar minuten werk, maar supereffectief.

Ze affirmeert (met een mandala).

Daarna leest ze.

Om in beweging te blijven, doet ze elke ochtend yoga of rent ze.

Na de inspanning is het tijd voor een koude douche.

Als laatste gaat ze aan de slag met haar to-do lijst.

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome