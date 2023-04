Irene over het gevoel van te veel moeten en andere keuzes maken

De nieuwe Flow ligt in de (online) winkels. Een nummer waarin het onder meer gaat over het gevoel dat je zo veel moet van jezelf. Zo gaat Irene ermee om.

Van wie moet dat dan? Die zin zingt de laatste tijd vaak rond in mijn hoofd. Het is mijn reddingszinnetje als ik weer het gevoel heb dat ik te veel moet. Dan maak ik mezelf gek omdat ik én een Instagram-waardig gestyled diner voor de jarige dochter moet organiseren én een workshop columns schrijven moet volgen én op zaterdag achttien kilometer moet wandelen met vriendinnen én met Flow zo veel mogelijk mensen moet helpen andere keuzes te maken én ik de planten water moet geven die er allemaal slap bij hangen én én én. Zucht. Van wie moet dat dan? Nou, van mezelf dus.

Niet aanstellen en gaan

Gelukkig is het allemaal niet alleen mijn schuld. De neoliberale samenleving heeft geleid tot dat eeuwige stemmetje in jezelf dat zegt: kom op, ga ervoor, nu doorzetten betekent straks gelukkig zijn, deze kans mag je niet missen, het leven moet perfect, niet aanstellen en gááán.

Op zoek naar oplossingen

In het openingsverhaal in Flow 3 legt journalist Roos van Hennekeler dat nog even haarfijn uit, en komt ze gelijk met een hoopvolle boodschap. Nu we zien dat dit leven niet meer werkt omdat een overweldigend aantal mensen stress ervaart, faalangst heeft en/of burn-out raakt, gaan we op zoek naar oplossingen.

Andere keuzes maken

In Flow laten we ze graag aan het woord, de mensen die niet langer willen leven in de meer-hoger-groter-beter-maatschappij. Die andere keuzes maken. Zoals Patrick (pagina 127 in Flow 3) die zijn baan als riskmanager bij een bank opzegde omdat hij dacht: wat dóén we hier nou helemaal? Nu runt hij een winkel met Italiaanse delicatessen.

En schrijver Raynor Winn, die door omstandigheden haar huis kwijtraakte – precies in de week van het nieuws over de ernstige ziekte van haar man Moth. Ze pakte haar rugzak, ging met Moth het Zoutpad lopen en schreef er vervolgens een prachtig boek over. Misschien dachten zij ook op een dag: van wie moet dat dan? En besloten ze dat ze het niet langer moesten van zichzelf.

Bij de cursus column schrijven leerde ik overigens dat je sowieso een dijk van een begin- en eindzin moet hebben. Die had ik deze keer zo gevonden: van wie moet dat dan?

Wat moet jij niet meer van jezelf? Ik ben reuzebenieuwd. Laat je het me weten? Je kunt me mailen op irene.smit@dpgmedia.nl.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 6 april 2023