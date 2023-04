Wat ik leerde van… Bassie: nooit bij de pakken neerzitten

Maaike Beekers is managing editor van Flow en kijkt graag met een open blik naar de wereld. Om de week deelt ze wat ze leerde van een gesprek, boek of desnoods haar dwerghamster. Deze keer: de lessen van Bassie.

Bassie en Adriaan zijn bezig met een documentaire over hun leven, las ik deze week. Kan ik zo overslaan, want de realiteit haalt het nooit bij de tv-serie, die op mijn netvlies staat gebrand.

Circusduo

Als kind heb ik heel wat uren naar het circusduo gekeken, en als ik het me goed herinner heeft Bassie zelfs eens opgetreden bij ons in het dorp. Zonder Adriaan volgens mij, al kan het ook zijn dat ik hem geblokt heb. Want Aad had dan wel een spannend blauw pak aan, verder was ie bloedsaai, en zijn grappen waren niet om over naar huis te schrijven. Nu hoefde dat op zich niet, als acrobaat, maar ik kan me ook niet herinneren dat ik hem ooit in de trapezes of op een koord heb gezien.

Bassie was boeiender, alleen al omdat clowns sowieso iets engs hebben. Bovendien had ik eens gehoord dat hij angstaanjagende woedeaanvallen kreeg als je bij hem aanbelde voor een handtekening. Achteraf was Bassie misschien de allereerste horrorclown.

Altijd blijven lachen

In de serie vielen overigens nooit lelijke woorden. Bassie riep af en toe ‘sapperdeflap!’ en als ie al vloekte, dan was het met ‘bal gehakt!’, ‘bamihap!’ of ‘kroket!’ Scheldwoorden die nog lang doorgewerkt hebben, weten we na een recente, landelijke rechtszaak. Ook ik heb, nu ik erover nadenk, wat dingen van Bassie geadopteerd. Want je kunt van hem zeggen wat je wilt: hij liet wel zijn emoties zien. Als hij in paniek was, of verdrietig, piepte hij ‘miniminimini’, waarop Adriaan meteen wist hoe laat het was en hem kon troosten. Vervolgens pepte Bassie zichzelf weer op met ‘Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen’. Niet bij de pakken neerzitten: nog een levensles.

