De veranderaars #4: journalist Thalia over minder auto’s en meer contact op straat

Vijf veranderaars vertellen in Flow 9 hoe zij verandering teweegbrengen. Zodat de wereld van morgen anders is dan de wereld van vandaag. Zo kijkt mobiliteitsjournalist Thalia Verkade hoe minder autoverkeer voor meer geluk zorgt.

Je bent anders gaan kijken naar de weg, hoe zit dat?

“Honderd jaar geleden liep iedereen over straat. Er speelden kinderen. Paard-en-wagens kwamen langs. Mensen zetten er handeltjes op. De straat was een sociale, publieke ruimte. Dat is allemaal veranderd met de komst van de auto, die het te gevaarlijk maakte om de weg te delen. Verkeerskundigen bedachten stoepen, zebrapaden en stoplichten. De straat werd een plek om van A naar B te komen. Een doorstroomplek.

We denken: dit is normaal, maar er zijn wel keuzes voor ons gemaakt waar we nooit iets over te zeggen hebben gehad. Door gesprekken met planoloog Marco te Brömmelstroet, alias de fietsprofessor, ging er een wereld voor me open. Ik zag ineens hoe dominant de auto is. Het zit zelfs in onze taal. Een straat zonder auto’s noemen we autoluw, waarom niet een ‘mensenstraat’?”

Raakt het jou persoonlijk?

“Ja, ik woon in Rotterdam-Noord, in een doorstroomstraat met geparkeerde auto’s aan beide kanten. Drie jaar geleden vond ik dat nog heel gewoon. Totdat ik kinderen kreeg en besefte dat ze niet zelf kunnen oversteken naar het speelpleintje aan de overkant. Het leefgebied van onze kinderen is ingericht op auto’s. En dat brengt veel stress in ons leven. Elke dag sterven er twee mensen in het verkeer, maar in de politiek gaat het voornamelijk over het oplossen van het fileprobleem. Alsof zo snel mogelijk van A naar B komen ons enige doel is.”

Wat zou een ander doel van de weg kunnen zijn?

“Misschien willen we de openbare weg wel zo inrichten dat je zo veel mogelijk kans hebt op een gelukservaring? Uit onderzoek blijkt dat fietsers vaak omrijden voor de natuur, of juist kiezen voor slingerpaden door de stad. Vooral op de fiets, maar ook in de auto kun je in een flow-ervaring komen waarbij je je gedachten heerlijk kunt laten stromen.”

Hoe zie je de toekomst?

“Ik wil niet zeggen hóé het moet, maar ik vind dat er meer discussie moet komen. Afgelopen zomer toverden wij onze straat om tot ‘vakantiestraat’. Drie weken geen verkeer. We hebben er pizza’s gebakken en jeu de boules gespeeld. Mensen die ik eigenlijk nooit sprak omdat ze aan de overkant wonen, werden vrienden. En moeilijke gesprekken met buren die het niet zagen zitten, bleken betekenisvol. Het heeft mijn leven positief veranderd. De auto zelf is een prima uitvinding – maar dat we de stad er helemaal op hebben aangepast, is volgens mij een grote vergissing geweest.”

