Meer dan geld en groei – een nieuwe blik op economie #1: Esther Duflo

Ze zit niet in haar studeerkamer, maar test in de praktijk wat bij armoede wel en niet werkt: Esther Duflo is hoogleraar armoedeverlichting en ontwikkelingseconomie. Vier vrouwen vertellen in Flow 8 over economie en hoe het anders kan.

Esther Duflo

In 2019 ontving de Frans-Amerikaanse Esther Duflo de Nobelprijs voor de Economie, samen met haar man, econoom Abhijit Banerjee (net als Duflo werkzaam bij het Massachusetts Institute of Technology, MIT) en collega Michael Kremer van de universiteit van Chicago. Ze is de tweede vrouw in de geschiedenis en de jongste persoon ooit die deze prijs kreeg. Duflo is hoogleraar armoedeverlichting en ontwikkelingseconomie aan het MIT.

Baanbrekend

Het baanbrekende aan haar werk is dat ze niet in haar studeerkamer zit, maar in de praktijk test wat bij armoede wel en niet werkt. Uit deze zogeheten experimentele economie komen verrassende resultaten. Zo bewees Duflo dat microkredieten minderbedeelden niet uit de armoede helpen. Je kunt hooguit concluderen dat ze de armoede niet verergeren.

En in India onderzocht ze hoe je arme ouders kunt overhalen hun kinderen te laten inenten tegen ziektes. Ze experimenteerde met cadeaus als een zak linzen en extra belminuten voor de prepaid telefoon. Maar het beste werkte de inschakeling van ambassadeurs die hun dorpelingen overhaalden tot vaccinatie. Die kennis pasten we toe in Nederland om mensen in achterstandswijken te overreden zich te laten vaccineren tegen corona.

Wantrouwen

Volgens Duflo staan beleidsmakers te wantrouwend tegenover arme mensen. Ze denken dat ze hun uitkeringen altijd besteden aan verkeerde dingen zoals alcohol. En dat je behoeftig zijn zo onaantrekkelijk mogelijk moet maken, want dan zou een prikkel tot werken ontstaan. Maar armen zijn niet per definitie onverantwoordelijk of dom, weet Duflo uit de praktijk.

De realiteit

Ook moeten beleidsmakers volgens haar af van het idee dat de economie alleen draait om geld, theoretische modellen en voorspellingen. Dat klopt vaak niet met de realiteit. Met veldonderzoek ontdek je welke maatregel werkt op lokaal niveau. Zoiets kun je trouwens niet op grote schaal invoeren. Unicef financiert bijvoorbeeld grote projecten die lang niet alle kinderen bereiken. Elk programma moet je aanpassen aan de lokale context en omstandigheden, adviseert Duflo. Unicef zou zijn fondsen dus beter deels kunnen besteden aan onderzoek naar wat lokaal echt werkt.

