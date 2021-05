Inspirator Tina Roth Eisenberg (van CreativeMornings) over creativiteit en ondernemen

Tina Roth Eisenberg, aka swissmiss, verbindt en motiveert mensen wereldwijd. Onder meer door video’s, blogs en tweets te delen en ontbijtsessies te organiseren. Wat is het verhaal achter deze inspirator?

‘The best way to complain is to make things’. Het is de lijfspreuk van Tina Roth Eisenberg – beter bekend als swissmiss – die goed omschrijft hoe ze in het leven staat. Is ze ergens niet blij mee? Denkt ze dat zij het beter kan? Dan gaat ze de uitdaging aan. Ze is veelzijdig, creatief en een inspirator voor velen.

Op haar blog en social media deelt ze haar ideeën over ondernemen en plezier op het werk (‘elk bedrijf heeft een la met confetti nodig’) en ze heeft wereldwijd heel wat volgers (op Twitter bijna 500.000).

Tina, die in Zwitserland opgroeide en nu al twintig jaar in New York woont, heeft een aantal goedlopende bedrijven opgezet. Vooral in de manier waarop ze die successen heeft bereikt, onderscheidt ze zich. Ze is geen berekenende zakenvrouw met dichtgetimmerde bedrijfsplannen, maar gaat ongedwongen en soms zelfs zonder plan te werk.

Elk bedrijf ontstond omdat ze zelf behoefte had aan het product of de dienst – en soms begon iets zelfs als grap. Het waren eigenlijk gewoon vrijetijdsbestedingen of projecten die ze ‘erbij deed’ en die dan tot haar eigen verrassing uitgroeiden tot iets groots. Zo begon ze de app met to do-lijstjes TeuxDeux, neptattoobedrijf Tattly, CreativeMornings (creatieve ontbijtlezingen, inmiddels op vele locaties over de hele wereld) en samensmeltplekken voor creatieven als Friends Work Here en CreativeGuild.

Per ongeluk ondernemer

Tina is opgeleid als grafisch vormgever en ziet haar eigen leven als de grootste ontwerpklus. Haar ouders waren ondernemende types en leerden haar al jong dat als ze iets wilde, ze dat vooral goed moest doen. In 1999, na haar opleiding, ontvluchtte ze het ‘perfectionistischeZwitserland’ en belandde ze in New York voor een stage bij een ontwerpbureau. Na een paar maanden werd de stage omgezet in een baan en bleef ze plakken in de stad die haar zo inspireerde.

Tijdens haar eerste zwangerschap ging Tina eens goed nadenken over welke dromen ze wilde najagen. “Ik dacht al jaren aan het beginnen van een eigen ontwerpstudio, maar het kwam er nooit van. Op de dag dat mijn dochter werd geboren, besloot ik dat ik die studio zou gaan opzetten.” En zo geschiedde.

De studio was al snel succesvol. Een paar jaar later was ook haar tweede zwangerschap aanleiding tot een periode van reflectie. Tina kwam tot de ontdekking dat haar dromen op werkgebied waren veranderd: ze werkte inmiddels voornamelijk in opdracht voor klanten, terwijl haar eigen projecten en vrij werk haar juist zo blij maakten.

In een presentatie zegt ze erover: “Ik besloot mijn persoonlijke ideeën en initiatieven veel serieuzer te nemen en laste een sabbatical in voor mijn werk in opdracht. En dankzij deze ‘labors of love’ werd ik daarna eigenlijk per ongeluk een zakenvrouw.”

Captain Enthusiasm

Uit een van die ‘labors of love’ kwam het merk Tattly (neptatoeages van kunstenaars) voort. Hoe dat ging, is een typisch voorbeeld van hoe Tina de dingen aanpakt. Haar dochter kwam thuis van een kinderfeestje waar ze een velletje plaktattoos had gekregen. Tina vond de kwaliteit en het ontwerp erg tegenvallen en dacht: dat zou ik zelf veel beter kunnen.

Ze belde bevriende illustratoren met de vraag of ze wilden samenwerken om neptattoos te ontwikkelen. Wat begon als grap, werd een hit. Inmiddels is Tattly al jaren een goedlopend bedrijf en werken swissmiss en haar team samen met musea, kunstenaars en ontwerpers. Ze laat de tattoos zo eerlijk mogelijk produceren en besteedt veel aandacht aan de details. Zo betaalt ze elke ontwerper een goede prijs, zit er op elk pakketje een echte postzegel en schrijft Tina’s zus handgeschreven briefjes voor in de enveloppen.

Het is natuurlijk veel goedkoper om de tattoos in Azië te laten maken, maar dat wil Tina niet: “Ik kies ervoor om ze – tegen een veel hogere prijs – in Amerika te laten produceren, want ik wil mensen in mijn eigen omgeving graag aan leuk werk helpen.”

Geheime superkracht

In de lezingen die ze geeft, vertelt Tina regelmatig waardoor het komt dat haar projecten succesvol zijn: dankzij haar geheime superkracht. Dat inzicht kreeg ze toen ze haar kinderen met superheldpoppen zag spelen en zich afvroeg wat voor superheld zíj zou zijn. En dat werd ‘Captain Enthusiasm’, omdat ze iedereen weet te motiveren met haar enthousiasme.

Echt contact

Tina’s idee voor CreativeMornings groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. De eerste creatieve ochtend was in 2008 in New York, als alternatief voor de conferenties die ze daarvoor regelmatig bezocht. Die bijeenkomsten waren niet alleen duur, maar kostten ook veel tijd en eigenlijk ging ze er alleen heen om andere creatieven te ontmoeten. Want juist dat vindt ze zo waardevol: “Ik vind dat echt contact en interactie met anderen wordt onderschat, zeker in deze tijd waarin iedereen permanent online is,” zegt ze in een filmpje op haar site.

Dat echte contact was haar grootste drijfveer bij het organiseren van de eerste CreativeMorning. Het concept van de bijeenkomsten is simpel en sinds de start niet veranderd: met elkaar ontbijten en daarna luisteren naar een kort praatje. Het idee is dat je van gedachten wisselt over het thema van die maand en het onderwerp van de presentatie, nieuwe inzichten opdoet en andere creatieven (een begrip dat je heel breed mag zien) leert kennen.

Beweging van vrijgevigheid

De CreativeMornings worden inmiddels maandelijks gehouden in bijna tweehonderd steden, verspreid over de hele wereld. De sessies zijn gratis, toegankelijk voor iedereen en beginnen vroeg, zodat iedereen na afloop geïnspireerd en gemotiveerd aan zijn of haar werkdag kan beginnen. Ook in Nederland zijn er maandelijks bijeenkomsten, in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

De Amerikaanse ondernemer en blogger Seth Godin beschrijft CreativeMornings als een beweging van vrijgevigheid. Niemand verdient er geld aan en iedereen deelt er verhalen, kennis en ervaring. Tina wil dat graag zo houden. Ze heeft er geen behoefte aan haar bedrijven groter of commerciëler te maken. Ze wordt niet rijk van haar werk, maar heeft wel een heel rijk leven. Ze noemt CreativeMornings het grootste succes dat ze ooit heeft bereikt.

Zelf had ze niet eens bedacht dat er ook buiten New York behoefte aan zou zijn. Seth Godin denkt dat Tina’s werkwijze zo veel mensen aanspreekt dankzij haar stoutmoedigheid, bescheidenheid, vrijmoedigheid en het vermogen om echt contact te maken met anderen. “Dat is de jackpot als het gaat om creativiteit en goed zijn in je werk.”

Controle loslaten

Inmiddels heeft Tina verschillende teams om zich heen verzameld die haar helpen met de dagelijkse werkzaamheden. In presentaties vertelt ze dat ze altijd een controlfreak was, maar de dingen wat losser probeert aan te pakken. Het duurde even voordat het lukte, maar inmiddels vertrouwt ze de mensen om haar heen.

Toen een vriend uit Europa aangaf dat hij ook graag een CreativeMorning wilde organiseren, vond ze dat een moeilijk verzoek. De oude Tina Roth Eisenberg had dat niet aangedurfd, want hoe kon ze op zo’n grote afstand haar principes bewaken en overbrengen? De nieuwe Tina durfde het wel, en na die ene keer kwam er al gauw een vervolg en kwamen er steeds weer nieuwe steden bij.

Creëren, spelen, vertrouwen en respect

Tina probeert haar bedrijven op haar eigen manier te leiden. Ze houdt geen rekening met hoe het hoort of wat er van haar verwacht wordt, ze handelt vooral vanuit haar eigen gevoel. Zo vindt ze het belangrijk om thuis en op haar werk precies dezelfde persoon te zijn, met dezelfde uitgangspunten en ideeën.

Dus stelt ze zich kwetsbaar op, geeft ze het ruimschoots toe als ze iets niet weet of een fout maakt en is de sfeer op de werkvloer ongedwongen. Ze houdt bij alles wat ze doet vier speerpunten in de gaten: creëren, spelen, vertrouwen en respect. “Dat is belangrijk voor mij. Want het leven is veel te kort om werk te doen waar je niet gelukkig van wordt.”

5 tips van Tina

Denk na over je ‘superkracht’ en zet die in als geheim wapen. Zowel in je werk als in je dagelijks leven. ‘Wat is jouw geheime superkracht?’ vraagt Tina tijdens etentjes met vrienden en in elk sollicitatiegesprek dat ze voert.

Blijf spelen en trap lol. Vier je mijlpalen en successen en spring eens uit de band. Het leven is al serieus genoeg en de allerbeste ideeën krijg je soms tijdens het maken van grappen.

Klaag niet over dingen, maar maak ze beter (of zet je er overheen).

Kies zorgvuldig met wie je omgaat. Tina’s bedrijf Friends Work Here – een co-werkplek in Brooklyn, New York – is ontstaan vanuit haar behoefte om mensen te ontmoeten die graag willen samenwerken, haar energie geven en nieuwsgierig zijn.

Onderschat je vrijetijdsprojecten niet. Neem je ideeën serieus en geef ze veel aandacht. Tina gelooft sterk in het werken aan je ‘labors of love’.

CreativeMornings in Nederland

Diantha Spekman is al ruim twee jaar de host van CreativeMornings in Rotterdam. “Het is heel bijzonder om onderdeel te zijn van een organisatie die elke maand in meer dan 180 steden een evenement neerzet. Mijn allereerste CreativeMorning voelde als een kickstart van mijn werkdag. Ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendmens, maar ik leerde veel nieuwe mensen kennen en kreeg er energie van. Sinds ik CreativeMornings bezoek en organiseer, ben ik me meer in swissmiss gaan verdiepen en ik vind haar heel inspirerend.

Het is bijzonder dat ze dit voor elkaar heeft gekregen en zo veel mensen wereldwijd weet te motiveren. Zeker als je bedenkt dat niemand ervoor betaald krijgt. Het is echt een soort intrinsieke motivatie die ze doorgeeft. Ik steek er veel tijd en energie in omdat ik in de CreativeMornings en de filosofie erachter geloof. Elke keer ben ik onder de indruk van de sfeer, en de ochtenden werken verbindend.”

Meer horen en zien

Swiss-miss.com

Twitter.com/swissmiss

Creativemornings.com, hier kun je ook zoeken op verschillende steden in Nederland. Er zijn ook online events.

In deze YouTube-video hoor je Tina’s verhaal in vijf minuten.

Dit verhaal komt uit Flow 3-2019.

Tekst Jeanette Jonker Fotografie Getty Images