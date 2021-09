Onderzoeker en auteur Tania Luna over het brengen van meer verrassingen in je leven

Soms is het best fijn om even uit je normale ritme en leven te stappen. Iets te doen wat je normaalgesproken niet zo snel zou doen. De Amerikaanse auteur en onderzoeker Tania Luna vindt dat een verrassing je leven in beweging brengt – of dat nou positief of negatief is.

Luna, die zichzelf ‘surprisologist’ noemt, doet onder meer onderzoek naar het belang en effect van verrassingen en schrijft erover in het tijdschrift Psychology Today. En in het boek Surprise dat ze samen met cognitief psycholoog LeeAnn Renninger schreef, legt ze uit waarom een verrassing op z’n tijd zo belangrijk is.

Het stimuleert namelijk de aanmaak van dopamine in de hersenen, wat helpt onze aandacht op iets te richten en ons inspireert op een nieuwe manier naar de huidige situatie te kijken. Doorgaans triggert een verrassing in eerste instantie je nieuwsgierigheid, waardoor je vragen gaat stellen zonder direct op zoek te gaan naar antwoorden. Dit kan uiteindelijk zelfs leiden tot een geheel nieuw wereldbeeld, schrijven Luna en Renninger.

Iets nieuws in je leven

In haar TedTalk A powerful lesson on surprise vertelt Tania Luna meer over de positieve rol die iets nieuws in je leven kan spelen. Ze begint met een anekdote over haar rol als docent en legt zo op een duidelijke manier uit wat onverwachte momenten in je leven kunnen betekenen.

Hoe las je meer echte aandacht en verrassing in je leven in?

Surprise, Tania Lunia, LeeAnn Renninger (Tarcherperigee)

Tekst Alice van Essen Fotografie Brooke Cagle/Unsplash.com