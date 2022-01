4x fijne gewoonten die we willen meenemen naar 2022

We zijn niet zo van de goede voornemens. Toch kan een nieuwe gewoonte juist heel fijn zijn, ook als je hem niet elke dag volhoudt. Mocht je wat inspiratie nodig hebben, de redactie van The New York Times somde wat favoriete gewoonten op.

Die gedragsveranderingen hoeven niet groot te zijn, juist klein denken maakt het makkelijker om er een gewoonte van te maken. En als iets makkelijk toe te passen is, krijg je ook niet snel het gevoel dat je het ‘vol moet houden’. Vier fijne gewoonten.

#1 Geef de beste uren van je dag aan jezelf

In welke uren van de dag voel jij je op je best? Gebruik juist die uren voor jezelf waar dat kan, stelt The New York Times. Waar je die uren precies aan besteedt maakt niet uit. Aan hobby’s, een project waar je een passie voor hebt, aan sport of aan familie.

#2 Sport in kleine beetjes gedurende de dag

Je hoeft echt niet een uur in de sportschool te staan om aan je beweging te komen. Volgens Tara Parker-Pope, schrijver van het oorspronkelijke artikel, is het juist goed voor je fysieke en mentale gezondheid om aan ‘exercise snacks’ te doen: gedurende de dag af en toe bewegen. Loop eens een paar keer de trap op en af, doe wat jumping jacks of ga wandelen tijdens een telefonische vergadering.

#3 Maak een dankbaarheid-foto

Voor als je geen zin of tijd hebt om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. Maak er een gewoonte van om elke dag een foto te maken van een fijn of mooi moment. Een foto van je huisdier, van een lekkere kop thee of van een goede maaltijd. ‘Wanneer we moeite doen om onze omgeving écht te zien, of dankbaarheid te tonen voor de dingen die ons blij maken,’ staat er in het artikel, ‘dan stijgt volgens wetenschappers ons eigen algehele geluk ook.’

#4 Maak een lijst met gevoelens en emoties

We staan zo weinig stil bij hoe het écht met ons gaat, dat we soms aan onszelf voorbijgaan. Volgens The New York Times helpt het om een lijst te printen met gevoelens en emoties, en je elke dag af te vragen welke op dat moment van toepassing is. Uit onderzoek blijkt dat als je een label geeft aan je emoties, het emotionele alarmsysteem afslaat en je stress wat omlaag gaat. Vind je het moeilijk om een woord voor je gevoel te vinden? Misschien helpt deze lijst.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Hannah Busing/Unsplash.com