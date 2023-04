Hoe een ‘Bare Minimum Monday’ je helpt tegen (werk)stress

Sinds de Amerikaanse TikTok-creator Marisa Jo Mayes de ‘Bare Minimum Monday’ voor zichzelf introduceerde, zijn haar maandagen nooit meer hetzelfde. In de positieve zin van het woord.

Na Quiet Quitting (werken voor je geld, maar niet meer alles voor je baan overhebben) gaat er nu een andere term viral op TikTok: de Bare Minimum Monday. In het Nederlands Minimale Maandag. Kort gezegd: het zo ontspannen mogelijk starten van je week.

Waarom Bare Minimum Monday?

De Amerikaanse content creator en tiktokker Marisa Jo Mayes deelde op het socialmediaplatform haar aanpak om de Sunday Scaries (dat gespannen gevoel dat je op zondag al kunt hebben vanwege de werkweek die eraan zit te komen) te voorkomen.

Hoe die eruitzag? Heel simpel: zo weinig mogelijk doen op de maandag.

Aan nieuwsplatform CBS vertelt ze dat haar leven een wending nam nadat ze een jaar geleden besloot om het rustiger aan te doen op de maandag. Mayes: “Ik werd productiever dan ooit.”

Hoe ziet dat eruit?

Mayes plant de eerste twee uur op maandag altijd vrij en geeft zichzelf drie taken voor de rest van de dag. In de eerste twee uur van haar dag doet ze wat ze nodig heeft om zich goed te voelen en de week goed te starten.

“Soms lees ik, soms journal ik, soms doe ik wat dingen in huis. Ik check geen inbox of telefoon,” vertelt ze aan nieuwssite Business Insider. Uiteindelijk krijgt ze door deze focus evenveel gedaan als op een werkdag van acht uur.

En dat heeft haar maandagen compleet veranderd. Ze is gefocuster, minder gestrest en heeft geleerd hoe ze zichzelf op één zet.

Dat werkt toch niet voor iedereen?

Mayes is ondernemer en kan zelf bepalen hoe ze haar dagen inplant. De manier waarop zij haar Bare Minimum Monday invult, werkt dus niet voor iedereen. Maar de boodschap op zich is er wel één om in je achterhoofd te houden.

“Het is een manier om jezelf als mens te prioriteren boven jezelf als werknemer. En dat – die zelfcompassie – heeft mijn leven radicaal veranderd,” vertelt Mayes

Het idee is dat je je week ontspannen en productief start en je niet van de wijs laten brengen door onbelangrijke dingen. Focus je op wat belangrijk is en begin daar je week mee. Zonder afleiding. Op die manier geef je uiteindelijk voorrang aan jezelf.

En nu jij

Je kunt je maandagen op een hoop manieren productiever maken. Een paar ideeën:

Houd de maandagochtend meetingvrij. Ga op zondag op tijd naar bed. Begin de dag met iets wat je vrolijk maakt en energie geeft. Ga wandelen (met een collega) tijdens de lunch. Maak op vrijdagmiddag al een planning voor de week erop. Plan een pauze in om rustig een kop koffie te drinken of iets te doen waar je van oplaadt. Bedenk aan het einde van de maandag drie dingen die je werk fijn maken, hoe klein of groot ook.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Sioe Sin Khoe

Gepubliceerd op 3 april 2023