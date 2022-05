Beekery: een herbruikbare broodzak die je meeneemt naar de bakker

Nog steeds belanden er ontzettend veel plastic broodzakken bij het vuilnis. In dit artikel van Het Laatste Nieuws lezen we de nieuwe oplossing van vier Vlaamse studenten.

We schreven al eerder over verschillende manieren waarop je je lunch mee kan nemen. Maar nóg handiger is het wanneer het al start in de winkel zelf, waar je je brood koopt. Vier Vlaamse studenten ontwierpen als studieproject een herbruikbare duurzame broodzak, onder de naam Beekery. Tijdens hun onderzoek ontdekten ze dat er maar liefst een miljard broodzakken in de vuilnisbak belanden. Tel daar de broodzakken in Nederland nog eens bij op en je komt aan een enorm hoog aantal.

En wat is dan precies de bedoeling? Mensen kunnen de broodzak aanschaffen in verschillende bakkerijen en elke keer wanneer ze brood kopen, nemen ze de broodzaak weer mee. Eigenlijk net als herbruikbare tasjes voor je boodschappen. En bijkomend voordeel: de zak is naast duurzaam door het materiaal, ook nog eens luchtdicht waardoor je brood lekker vers blijft. Je kunt er overigens ook fruit en groenten in bewaren.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Ahtziri Lagarde/Unsplash.com