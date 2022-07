Beter slapen tijdens de zomer en lente: 7x tips

Tijdens de warme en lichte avonden kan het lastig zijn om in te dommelen. Buurtfeestjes gaan langer door en de vogels fluiten weer vroeg. Daarom hier een aantal tips om toch aan je nachtrust te komen.

Eindeloos liggen woelen, zweten of ongeduldig worden… Uit verschillende studies blijkt dat we minder goed slapen vanaf het moment dat de lente begint, volgens een artikel van The Guardian. Daarom schakelde de Britse krant verschillende slaapexperts in.

7x tips voor beter slapen tijdens de zomer en lente

1. Probeer de rust te bewaren

Als het heel warm weer is, is het normaal dat je een paar mindere nachten maakt, volgens Dr. Allie Hare: slaapconsultant bij het Royal Brompton Hospital in London. De kunst is volgens haar om dit te accepteren en er niet zenuwachtig of gespannen van te worden. Want: ‘Zodra je bewust gaat proberen te slapen, slaap je niet,’ vertelt de slaapexpert. Wel voegt Hare hieraan toe dat het bij langdurige slapeloosheid belangrijk is om langs de huisarts te gaan.

2. Zoek ’s ochtends vroeg het licht op

Doordat we ons ’s avonds langer in het licht begeven, raakt onze biologische klok van slag, vertelt Guy Leschziner: hoogleraar neurologie en slaapgeneeskunde in Guy’s Hospital in Londen. Om dat biologische ritme meer in balans te brengen, tipt Leschziner om ’s ochtends na het wakker worden meteen fel licht op te zoeken. Daardoor kun je ’s avonds sneller slaperig worden. ‘En vergeet niet dat het licht van schermen (het hele jaar door) ook een negatief effect heeft op ons biologisch ritme,’ vertelt Leschziner.

3. Maak je slaapkamer donker

Misschien een open deur. Maar je lichaam maakt melatonine (slaaphormoon) aan, wanneer het minder licht is. (Verduisterende) gordijnen of een slaapmasker kunnen hiervoor een goede oplossing zijn, volgens slaapconsultant Allie Hare. ‘Maar,’ zegt Hare, ‘het hoeft echt niet pikdonker te zijn. Sommige mensen proberen krampachtig elk lichtkiertje te blokkeren, dat is niet nodig. Het gaat er om dat het felste licht gedimd wordt.’

4. Zorg voor koelte

Voor de meeste mensen is de beste slaapkamertemperatuur tussen de zestien en achttien graden, volgens hoogleraar Leschziner. Bij hitte raadt hij aan om een vochtige doek over een ventilator te hangen. De lucht die de ventilator blaast, zal door de vochtige doek afkoelen.

5. Douche lauw voor het slapen gaan

Hoe verleidelijk het ook is om bij hitte een koude douche te nemen, dit is niet goed voor de nachtrust, volgens Leschziner. Onze lichaamstemperatuur kan minder goed dalen doordat onze bloedvaten samentrekken bij kou. ‘Bij een warme of lauwe douche verwijden onze bloedvaten juist waardoor we warmte beter kwijt kunnen,’ zegt Leschziner.

6. Houd (letterijk) het hoofd koel

‘Een warm lichaam maakt niet uit, zolang je hoofd maar koel is,’ vertelt Jim Horne, hoogleraar psychofysiologie aan de Loughborough University. Je kunt een raam openzetten of ventilator gebruiken. Bijkomend voordeel van de ventilator: het geluid, ook wel ‘white noise’ genoemd, is voor veel mensen rustgevend.

7. Verander of verminder gewoontes

In de zomer drinken we meer alcohol en cafeïne, eten we later en gaan we later naar bed. Dit zijn allemaal zomerse gewoontes die een negatieve invloed op onze nachtrust hebben, volgens Allie Hare. Haar belangrijkste tips: mate en regelmaat. Ook ’s avonds nog gaan sporten en middagdutjes doen, kunnen een negatief effect hebben op slaap.

Bron: The Guardian. In het artikel vind je nog meer tips en achtergrondinformatie.

