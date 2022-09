Bezoek van 28 tot en met 31 oktober het literatuurfestival Woordnacht in Rotterdam

Het is bijna tijd voor het jaarlijkse literatuurfestival in Rotterdam: Woordnacht. Van 28 tot en met 31 oktober staat het stadshart van Rotterdam in het teken van literatuur, zang, dans en theater.

Woordnacht is een festival waar literatuur, maar ook beeld, film, geluid en muziek centraal staan. De organisatoren hopen hiermee de belangstelling voor literatuur te vergroten en geven bekende en onbekende auteurs een podium. Het is de perfecte plek om samen in gesprek te gaan.

Blauwtje lopen

En het thema van deze zesde editie? Blauw. De organisatoren omschrijven de kleur als een mysterie, maar het straalt ook rust en vertrouwen uit. In de drie dagen van het festival gaan verschillende auteurs (onder wie Lale Gül en Adriaan van Dis), maar ook dichters en experts het gesprek aan over blauw.

Alles staat in het teken van de kleur: de outfits, de pennen van de auteurs en zelfs het eten en drinken kleuren blauw. De dresscode zal je dan ook vast niet verbazen.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Martin Dijkstra/Lumen; met toestemming bewerkt door Woordnacht.