Binnenkort kun je een duik nemen in de Seine

Bijzonder nieuws uit Frankrijk. Binnenkort kun je, op bepaalde plekken in Parijs, een duik nemen in de Seine, staat in dit artikel van Het Parool.

Op dit moment mag je nog niet zwemmen in rivier de Seine in Parijs. Maar daar gaat verandering in komen. Voor de zomer van 2024 is het de bedoeling dat het water fris genoeg is voor een duik. Hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen? Door de aanleg van een grote ondergrondse watertank. Die moet er voor zorgen dat na hevige regenval rioolwater niet meer in het water van de rivier terechtkomt. Dat geldt overigens ook voor de woonboten: die worden vanaf nu ook aangesloten op de rioleringssystemen.

De waterkwaliteit was zo slecht dat er werd gezegd dat zelfs vissen het niet volhielden in de Seine. Gelukkig is het inmiddels door de aanleg van riolering, al een stuk beter gesteld met het water. Maar met de komst van de watertank wordt het dus nog beter. Wel een duur grapje trouwens, maar is het dat niet allemaal waard voor een duik?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Dan Novac/Unsplash.com