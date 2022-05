De ouderwetse ‘dumbphone’ maakt een comeback

Steeds meer jongeren kiezen voor een dumbphone, een ouderwetse telefoon waar je alleen mee kunt bellen en sms’en, blijkt uit een artikel van de Volkskrant. Misschien best wel fijn voor het verminderen van onze schermtijd?

Flow’s Rachel: “Ik maak me er zelf ook schuldig aan. Ik pak ontzettend snel mijn telefoon en scrol uren(!) door alle apps. Terwijl ik weet dat ik veel op mijn telefoon zit, schrik ik toch elke week wanneer ik op maandag mijn gemiddelde schermtijd te zien krijg. Zonde eigenlijk toch van al die uren, want wat heb ik eigenlijk gedaan? En vooral ook: wat had ik kunnen doen in al die tijd? Na al turen, voel je je ook nog eens heel moe. Misschien is zo’n dumbphone zo gek nog niet.”

Terwijl Google Maps, WhatsApp en al die andere apps reuzehandig zijn, zorgen ze ook voor veel prikkels. De belangrijkste reden dat mensen weer overstappen naar een ouderwetse telefoon is dat een smartphone zorgt voor te veel afleiding. Een melding, een oplichtend scherm of een geluid. Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht, vertelt in het artikel dat een melding van alles kan betekenen, bijvoorbeeld een berichtje waar je al heel lang op zit te wachten. Daarom hebben we heel vaak het gevoel dat we onze telefoon moeten pakken, ondanks dat het misschien totaal iets anders is.

Schermtijd verminderen

En die schermtijd waar we het net over hadden? Volgens een onderzoek in Nederland, kwam het gemiddelde uit op meer dan vier uur per dag. Volgens van der Stigchel is er echter niks mis met een avondje scrollen op de bank, maar het gaat erom dat je je telefoon niet zonder na te denken uit je tas pakt. Om je schermtijd dus te verminderen zou je ervoor kunnen kiezen om af en toe eens op pad te gaan met een dumbphone. Gewoon weer ouderwets bellen als er iets is en in de trein een boek lezen, in plaats van te scrollen op je telefoon.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Erik Von Weber/Getty Images