De therapeutische werking van huishoudelijke taken

Huishoudelijke klusjes vervelend? Misschien goed om er eens anders naar te kijken. Want als je de afwas doet, of je planten water geeft, ben je in feite aan het monotasken, volgens onderzoekers van de Florida State University.

Pscycholoog Ethan Cross, die het boek Chatter: The Voice in Our Heads and How to Harness It schreef, noemt nog een voordeel van een fijne opruimsessie: “Als we om ons heen orde zien, helpt het ons om ons van binnen wat minder chaotisch te voelen.”