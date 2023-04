Deze stedentrips kun je met de trein doen

Reizen met oog voor het milieu, terwijl het landschap aan je voorbijtrekt. Deze stedentrips kun je makkelijk met de trein doen.

Het fijne aan treinreizen is dat je zelf weinig hoeft te doen, behalve in- en uitstappen. Terwijl je naar je volgende bestemming wordt gebracht, kun je een boek lezen, uit het raam staren, een beetje kletsen of je alvast verheugen op alles wat je gaat zien en doen als je eenmaal je bestemming hebt bereikt.

Ook fijn: in slaap vallen in Nederland en wakker worden in een ander land, dat ook anders voelt. Reizen met de trein heeft, kortom, zijn charme en is bovendien duurzaam. Londen, Parijs en Brussel worden vaak aangedaan via het spoor, maar wist je dat er meer verrassende steden prima bereikbaar zijn met de trein? De Volkskrant tipt er een paar.

Verrassende stedentrips met de trein

Bazel

Reis af naar deze stad op de grens van Frankrijk en Zwitserland door in de ICE of Nightjet te stappen. Binnen 6,5 uur kun je al in Bazel zijn, vanaf 38 euro voor een enkele reis.

Wenen

Ook naar het Oostenrijkse Wenen is er een directe verbinding vanaf Amsterdam. Die reis duurt ongeveer 14 uur (fijn als je dan een nachttrein hebt met de mogelijkheid om te slapen) en vanaf dertig euro heb je al een ticket voor een enkele reis.

Milaan

Liever naar Italië? Dan kun je de trein naar Bazel pakken en daar overstappen op de trein naar Milaan. Dat kost je vier uur en een paar tientjes extra.

Innsbruck

Iets meer dan veertien uur doe je erover met de nachttrein. Voor dertig euro heb je al een zitplaats, als je wilt liggen (lees: goed slapen) betaal je een paar tientjes meer.

Berlijn

Om in de Duitse hoofdstad te komen, zit je ongeveer zes uur in de trein. Een enkele reis is er vanaf 38 euro.

Alle tickets zijn te boeken via NS International.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron de Volkskrant Illustratie Lotte Dirks

Gepubliceerd op 16 april 2023