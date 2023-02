Een nieuwe manier van wonen voor senioren: de buren dichtbij

In het complex Life in de Houthavens van Amsterdam kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zonder dat ze zich eenzaam hoeven te voelen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de buren.

Het is een nieuwe, moderne vorm van wonen: zestig zestigplussers samen in een gebouw, ieder met een eigen appartement, maar ook met een huisarts, een fysiotherapeut en hosts die hen kunnen helpen. Een abonnement afsluiten? Seniorenkorting regelen? De bewoners zetten het op een app, de hosts komen erop terug. Ook het burencontact is laagdrempelig door de verschillende gezamenlijke activiteiten.

Zelfbeschikking

Life is een initiatief van Marian Euverman, die de stichting Mylivy opzette als antwoord op de verder ingeperkte ouderenzorg. In het Het Parool vertelt Euverman hoe ze op het idee kwam. Uit eigen ervaring weet ze hoe fijn het is als senioren een plek hebben waar ze zich thuisvoelen en vrienden hebben. Haar moeder, die de ziekte van Parkinson had, woonde in Friesland, maar zij kon zelf vanuit de Randstad niet zo makkelijk op bezoek kon komen.

Koffie drinken

Voor de bewoners zelf is het ook fijn om contact te hebben met leeftijdsgenoten, samen koffie te kunnen drinken of yogalessen te volgen. De hosts kennen de medische geschiedenis van de inwoners en spreken iedereen wekelijks. Deelnemen aan sociale activiteiten is nooit verplicht, maar wanneer iemand zich afzondert, wordt wel even gepolst of alles in orde is.

Extra paar ogen

Kinderen en andere mantelzorgers weten dat er met de hosts en de andere bewoners altijd een extra paar ogen dichtbij is. Als er echt iets aan de hand is, wordt de familie geïnformeerd en kan er medische hulp worden ingeschakeld. Het huis is zelfs geschikt voor mensen met dementie.

Mylivy – De naam Mylivy is afgeleid van het nummer ‘Ik leef mijn eigen leven’ van André Hazes, ook een verwijzing naar de zelfbeschikking van bewoners – is nu aan het uitbreiden naar andere gebouwen en steden. Deze manier van wonen moet toegankelijk worden voor een zo groot mogelijke groep. Dat is nog eens gezellig ouder worden.

Tekst Marissa Koenderink Bron Het Parool Fotografie Laura Thonne/Unsplash.com

Gepubliceerd op 13 februari

