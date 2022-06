Een ‘powernap’ doen tijdens je werkdag: werkt dat?

Even tot rust komen tijdens je werkdag door een powernap te doen. Het klinkt best ontspannend, maar werkt het ook echt? In dit artikel van Vlaamse krant De Morgen leggen ze het ons uit.

Met het thuiswerken was (en is) tussendoor een rustmoment nemen net wat gemakkelijker. Maar ook steeds meer bedrijven zijn aan het experimenteren met powernaps tijdens werktijd. Dat klinkt misschien nog wat gek en onwennig, maar uit een onderzoek bij een chemiebedrijf bleek dat veel van de werknemers last hadden van slaapproblemen. Toen ze gevraagd werd naar hun wensen op het gebied van gezondheid kwam er grotendeels uit: meer slaap. Vooral bij mensen die tijdens nachtdiensten werkten.

Zo gezegd zo gedaan. Er staat nu een speciale stoel in een rustige ruimte waar mensen, die er behoefte aan hebben, even een dutje kunnen doen.

Vijftien minuten dutten

Maar dat ene momentje van rust, doet dat nou ook echt iets voor je productiviteit en concentratie? Uit verschillende onderzoeken blijkt van wel, schrijven ze in het artikel. Zo vertelt Gerard Kerkhof, hoogleraar en slaapexpert al eens eerder in een artikel van de Volkskrant dat een dutje ‘verkwikking’ geeft. ‘Je voelt je fitter en alerter,’ zegt hij.

Maar er zijn wel bepaalde richtlijnen. Want misschien herken je het zelf ook wel: val je in een diepere slaap, dan word je in plaats van fris, juist versuft wakker. Houd je daarom aan een duur van maximaal vijftien minuten én doe een powernap niet te laat, anders blijf je ’s avonds juist weer klaarwakker.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com