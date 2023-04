Liefs uit Stockholm: waarom worden we toch zo gelukkig van lekker weer?

Lisanne van Marrewijk is online editor bij Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. The good, the bad and the ugly. Ze woont in Stockholm en wat het leven daar brengt, daar schrijft ze over. Deze keer: wat is toch die superkracht van de zon?

Na regen komt zonneschijn, zeggen ze. En hoewel je de regen in Zweden beter kunt vervangen door sneeuw, gaat ook hier het gezegde aardig op. Zodra de zon zich van haar goede kant laat zien, verandert er iets in deze stad.

Gelukkiger in de lente

Ook in Nederland slaat de energie om zodra het kwik stijgt. Niet gek: lekker weer maakt ons daadwerkelijk gelukkiger, aldus psychiater Bram Bakker in een interview aan RTL Nieuws.

Het is vooral het aantal zonuren dat hierbij een rol speelt, schrijft GGZ Nederland. Hoe meer zonuren, hoe meer positieve gevoelens, is het algemene sentiment. Dat komt omdat licht veranderingen in ons brein triggert. De gelukshormonen serotonine en adrenaline nemen toe en de aanmaak van melatonine wordt geremd, waardoor we ons vrolijker voelen.

Vandaar ook dat veel mensen in de winter, wanneer de zon later opkomt en eerder ondergaat, zweren bij lichttherapie. Die kan je gelukkiger, vriendelijker en alerter maken.

Een mentale stimulans

Al met al geeft de zon een mentale en fysieke oppepper. Hij verbetert ons humeur en nachtrust, geeft onze seksdrive een boost, versterkt onze botten, verbetert de gezondheid van de hersenen, is goed voor je ogen en verlaagt de bloeddruk, somt The Telegraph treffend op. Het leidt er zelfs toe dat mensen in de lente minder behoefte hebben om te praten met een psychiater, aldus Bakker.

Praten over de zon

Net als Nederlanders maken ook Zweden maar al te graag een praatje over het weer. Maar goed ook, want alleen al het praten over lekker weer maakt ons gelukkiger. Hoewel dat volgens Bakker een placebo-effect is, is het wel effectief. De Britse psychiater Timo Partonen bevestigt dit: “We associëren licht met goed en donker met slecht. Dat heeft een duidelijke psychologische invloed op ons humeur.”

Daarnaast leven we vaak gezonder als het lekker weer is. We trekken eropuit, bewegen meer, eten gezondere en lichtere maaltijden en zijn socialer, zegt hoogleraar psychiatrie Koen Demyttenaere in een artikel in De Morgen.

Heerlijk dus, die langere dagen met meer zon, maar zorg je er wel voor dat je genoeg smeert?

Live uit Stockholm

Hoewel de afgelopen dagen een ijsje in deze stad geen overbodige luxe was, is de situatie tijdens het tikken van deze column volledig omgeslagen. Ironisch. Blijkt dat het spreekwoord andersom ook opgaat.

Ach, gelukkig heb ik zojuist ruim vijfhonderd woorden ‘vuilgemaakt’ aan praten over de zon. Schijnt ook te werken.

