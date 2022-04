Goed nieuws: de notitieboekjes van Darwin zijn terug

Fijn nieuws voor de bibliothecaris van de universiteit van Cambridge. Daar werd namelijk een roze tas achtergelaten met twee notitieboekjes van wetenschapper Charles Darwin.

De NOS schrijft in dit artikel dat de boekjes in 2000 spoorloos verdwenen. Het zijn niet zomaar notitieboekjes. Jaren geleden werden ze zelfs op een speciale afdeling bewaard, door de bijzondere informatie die erin te vinden is. Darwin maakte de (aan)tekeningen over een zogenaamde ‘evolutieboom’ (een stamboom van het dierenrijk naar mensen) tijdens een bootreis vanaf de Galapagos-eilanden.

Met de boodschap ‘fijne Pasen’ werden de boekjes weer teruggebracht naar de universiteit. Voor bibliothecaris Jessica Gardner zal het zeker een hele fijne Pasen worden, die ze vooral niet snel zal vergeten. In het interview vertelt ze: ‘Ik heb gehuild en ik zal wel nog meer gaan huilen, want we hebben deze emotionele achtbaan nog niet uitgereden.’

