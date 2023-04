Help: wat te doen met een plant die bijna doodgaat?

Je plant heeft betere dagen gehad, maar weggooien voelt misschien verkeerd. Je kunt jezelf deze vragen stellen om te bepalen of je ’m nieuw leven inblaast of laat gaan.

Een plant die je van een dierbare kreeg. Die je veel geld kostte. Of die al tig jaar leeft. Soms is het extra moeilijk om een plant dood te zien gaan. Bij de aanblik van gele stengels, bruine bladeren en rot weet je dat het misschien beter is om ’m weg te gooien, maar in sommige gevallen kun je de plant nog tot leven wekken. Als je er het geld en de energie voor overhebt, tenminste. Deze vragen uit een artikel van The Washington Post kun je jezelf stellen om te bepalen wat je met die groene vriend doet.

5 vragen om het lot van een bijna dode plant te bepalen

1. Hoe ziek is de plant?

Heeft je plant een paar bruine bladeren of sterven sommige stelen af? Dan is ie misschien nog te redden door het dode materiaal weg te knippen. Zet je plant op een andere plek, geef ’m minder of juist meer water, vervang de potgrond en kijk wat er gebeurt. Leeft de plant op? Dan valt ie nog te redden.

Volgens entomoloog en plantenkenner Suzanne Wainwright-Evans van Buglady Consulting is een plaag of ziekte een ander verhaal. In The Washington Post zegt ze dat je spintmijten en bladluizen nog wel aan kunt pakken, maar dat het game over is als je plant last heeft van tripsen of wolluis. Wainwright-Evans: “Als je plant een ziekte heeft, zijn er nog maar weinig producten die ’m kunnen genezen. Zeker als je te maken hebt met wortelziekten.”

2. Heb je genoeg kennis en tijd?

Met alles wat op internet staat, is het niet altijd makkelijk om de juiste informatie te verkrijgen. En zelfs als je die al vindt, heb je misschien het budget niet om voor je zieke plant te zorgen. Vraag jezelf daarom af of je de tijd, het geld en de energie hebt om je plant weer tot leven te wekken. Is het antwoord nee? Dan kun je overwegen om de oude plant weg te gooien en eenzelfde soort ervoor in de plaats te kopen.

3. Hoe moeilijk is de plant te onderhouden? Sommige planten zijn lastiger om te onderhouden dan andere. Probeer daarom eerst uit te zoeken of de plant überhaupt nog te redden valt, voordat je eraan begint. Volgens Tovah Martin, auteur van het boek The Unexpected Houseplant, zijn de citrus, ficus, hibiscus, orchideeën en gardenia’s moeilijk. De slangenplant, peromia of drakenklimop hebben grotere kans van slagen.

4. Heeft de plant emotionele waarde?

Het kan zijn dat je de plant van een dierbare kreeg. Of dat ie een huwelijkscadeau was en al meer dan tien jaar leeft. Vind je het moeilijk om de plant vanwege symbolische waarde los te laten, kijk dan of je nog een stekje kunt redden. Dan leeft de plant toch voort.

Tekst Bente van de Wouw Bron The Washington Post Illustratie Xuan Loc Xuan

Gepubliceerd op 4 april 2023