Ondernemer Laura redt miljoenen afgekeurde bananen door ze te pureren

Bananen steken elkaar snel aan: als één banaan te vroeg rijpt, is de kans groot dat de hele doos de supermarkt niet haalt. Zonde, vond ondernemer Laura Hoogland, en dus begon ze een bananenpureefabriek.

Hou jij ook zo van bananen? Je bent niet de enige. Jaarlijks varen er zo’n vijf miljard bananen de haven van Rotterdam binnen (Bron: de Volkskrant). De meeste daarvan komen in de winkel terecht, maar helaas gaan er ook zeshonderd miljoen overrijpe bananen per jaar de verbrandingsoven in.

Aanstekelijk

Bananen rijpen gewoon verder na het oogsten. En als er eentje rijpt, zullen de andere snel volgen. In een doos met bananen die er op het eerste gezicht mooi geel uitzien, zit altijd wel een rotte. Eenmaal in Nederland aangekomen, moeten de bananen nog een behoorlijk traject afleggen. Om te voorkomen dat zo’n lading met een rot exemplaar bruin in de winkel aankomt, wordt de hele doos alvast afgekeurd en verbrand.

Zweetsnor

Zonde, want op dat moment zijn de bananen nog perfect te eten. Dat vond ook Laura Hoogland, die bananenpuree van deze bananen besloot te maken. Het project begon in haar keuken, waar ze naar eigen zeggen ‘driekwart jaar met een zweetsnor veertig bananenbroden per dag bakte’. Inmiddels heeft ze een fabriek geopend en liggen haar bananenbroden en donuts, gemaakt van puree van afgekeurde bananen, in meer dan duizend supermarkten. Ook gebruikt een aantal bakkerijen haar recepten met deze bananenpuree.

In de puree

Eerst haalde de ondernemer haar ingrediënten uit Ecuador, waar alle bananen die te krom, te groot of te klein zijn sowieso al in de puree belanden. Die puree is heffingsvrij. Anders dan in Rotterdam, waar je voor een ton bananen 140 euro betaalt – ook als ze afgekeurd zijn. De oplossing lag in België: daar vallen overrijpe bananen onder ‘resten en afval van de voedselindustrie’ en zijn ze dus vrij van importbelasting. Daarom gebruikt Hoogland nu bananen uit Antwerpen.

Vernietigend

Hoogland hoopt dat er in Nederland eenzelfde regeling komt, zodat ze ook de afgekeurde bananen uit Rotterdam kan adopteren. De Tweede Kamer heeft inmiddels beloofd om naar de Vlaamse oplossing te kijken. Terecht, want al die geïmporteerde bananen na zo’n lange reis vernietigen? Dat is pas echt krom.

Tekst Marissa Koenderink Bron Trouw Fotografie Jess Soper Photography/Getty Images

Gepubliceerd op 8 april 2023