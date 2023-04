Illustrator Femme tekent en schrijft over haar nieuwe leven in Noorwegen: aan tafel!

Illustrator Femme ter Haar verhuisde onlangs naar Noorwegen. In deze rubriek schrijft en tekent ze over haar nieuwe leven. Deze keer: aan tafel!

“De Noorse cuisine verschilt niet zo heel veel van de typische Hollandse kost. Lapskaus is bijvoorbeeld een stoofpot van (overgebleven) vlees, aardappelen en groenten, een beetje zoals ‘onze’ stamppot dus. Als vegetariër is het soms lastig: er wordt hier heel veel vlees en met name vis gegeten, en qua vleesvervangers is er een stuk minder keus.

Wat ik het liefst eet hier? Dat zijn de zoete Noorse broodjes, zoals solboller, prinsesseboller, sjokoladeboller en skillingsboller.”

Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 8 april 2023