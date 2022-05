Kamperen maar dan nét even anders

De zomermaanden komen eraan en dat kan betekenen dat je de kampeerspullen weer tevoorschijn haalt. Onze zuiderburen tipten in een artikel van De Morgen drie Nederlandse campings, die net even anders zijn dan andere campings.

Een kant-en-klare tent, Scandinavisch vakantiehuisje of je eigen caravan. Kamperen kan op deze campings op heel veel verschillende manieren. De Morgen tipte drie campings en wij vulden het nog aan met twee andere bijzondere kampeerplekken.

Beachcamp de Lakens

In de duinen van Bloemendaal aan Zee vind je ook dit jaar Beachkamp de Lakens. Een pop-up camping met kant en klare tipitenten (handig wanneer je altijd ruzie hebt met die tentstokken en haringen). Vanuit de camping worden surflessen aangeboden (daar is het vooral op gericht), maar wanneer dit niet helemaal je ding is kun je ook yoga- en salsalessen volgen of luisteren naar sing- en songwriters die optreden op de camping.

Culture Campsite

Deze camping is wel heel bijzonder. Je slaapt hier niet in een tent, maar in de meest gekke objecten, zoals bijvoorbeeld een oude bus. Ze worden omschreven als: kleiner dan een Tiny house, maar comfortabeler dan een tent. Een ding is in elk geval heel zeker: het is heel uniek. De camping ligt overigens op ongeveer tien kilometer van het centrum van Rotterdam.

Oetdoor

Oetdoor is een Scandinavische camping in de Achterhoek. Je kunt er slapen in verschillende tenten of een typisch Zweeds vakantiehuisje. Als we de foto’s op de website moeten geloven, ziet het er echt gezellig uit rondom het kampvuur. Liever je eigenlijk je tent, caravan of camper meenemen? Dat kan ook op het kampeerterrein.

Tuinhotel Tralala

Als er ‘hotel’ in de naam staat kun je het dan eigenlijk nog wel een camping noemen? In dit geval wel. Want de huisjes bij Tuinhotel Tralala in Vinkeveen zijn namelijk kleurrijke caravans, die samen een soort camping vormen. En dan wel een vintage camping met allerlei kitscherige parasolletjes, franjes en kanten gordijnen.

Pop-up Glamping ‘Bij de buren’

En tot slot de Pop-up glamping ‘Bij de buren’ in Twente. Daar voelt het een beetje als een festival, maar dan midden in de natuur en aan rivier de Regge. En net even wat knusser en kleinschaliger. Wél is er een bar waar je drankjes kunt halen en een kampvuur.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beachcamp de Lakens