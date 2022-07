Meer aandacht voor angst met deze nieuwsbrief

Angstig zijn, soms zelfs zonder reden. Het komt vaker voor dan je misschien denkt. Hoog tijd om er meer aandacht aan te besteden vindt de organisatie MIND. Ze maakten een nieuwsbrief in het teken van angst.

We deelden al eerder een artikel met daarin zes worstelingen die je herkent als je een angststoornis hebt. Herkenbaar? Je bent echt niet de enige. Volgens MIND, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor psychische gezondheid, heeft een op de vijf mensen in Nederland een angststoornis. En dat kan soms best wel lastig zijn in het dagelijks leven. Daarom bedachten ze Aandacht voor angst. Een nieuwsbrief met daarin informatie, uitleg en tips over verschillende onderwerpen die met angst te maken hebben. Nadat je je hebt aangemeld krijg je de mail tien dagen, om de dag, in je inbox.

Je kunt de nieuwsbrief lezen wanneer je zelf angsten ervaart, maar ook om iemand in je omgeving misschien beter te kunnen begrijpen of omdat je er geïnteresseerd in bent.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Elia Pellegrini/Unsplash.com