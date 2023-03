Moe? Zo geef je je hersenen écht een pauze

Nee, doomscrollen op social media is niet écht een pauze. Met deze manieren geef je je brein wel een goede break.

Het is een uurtje of twee in de middag en je zit braaf achter je laptop. De concentratie is er echter niet, en daarom switch je van tabblad naar tabblad zonder resultaat. Een duidelijk teken dat je even een pauze nodig hebt. En dus pak je je telefoon erbij om een rondje Instagram/Facebook/TikTok te doen. Heerlijk verfrissend.

Niet dus. Ja, je bent misschien bezig met iets anders dan werk, maar je brein is nog steeds druk bezig met prikkels ontvangen. En zo zijn er nog meer manieren die goed voor je hersenen lijken te zijn, maar je geen meter vooruit helpen. Wat werkt dan wel?

Volgens Gloria Mark, hoogleraar informatica aan de University of California, werkt het niet om maar gewoon door te banjeren. ‘Wat de hustle cultuur ook zegt, doe het tegenovergestelde en neem een pauze,’ zegt ze in een artikel voor The New York Times.

Even dagdromen

Dr. Mark, auteur van het boek Attention Span: A groundbreaking Way To Restore Balance, Happiness and Productivity, onderbouwt dit in hetzelfde artikel met de volgende vergelijking: ‘We kunnen niet van ons lijf verwachten dat het de hele dag zware gewichten tilt. Waarom verwachten we dan wel van ons brein dat het voor langere tijd gefocust blijft?’

Oké, duidelijk: pauzes zijn belangrijk. Hoe weet je dan welke breaks daadwerkelijk goed voor je brein zijn? Daarvoor is een stukje uitleg over de hersenen nodig. Volgens Dr. Sabariego, een assistent professor, is je ergens op focussen niet persé een actie, maar vooral een manier van informatie verwerken. “Als we gefocust zijn, worden afleidingen automatisch uitgefilterd.”

Zijn we niet gefocust, dan schakelt ons brein volgens psychiater Dr. Srini Pillay over naar de standaard modus. Dit systeem is ook actief wanneer we bijvoorbeeld dagdromen of onder de douche staan. Juist in deze modus is er ruimte voor creativiteit en ideeën. En dus moet je af en toe in de standaard modus staan om weer (creatieve) energie te krijgen. Met deze tips ga je van de werkmodus naar de dagdroom-modus.

Met deze tips geef je hersenen écht pauze

Laat je telefoon eens liggen en doe een taak waar je niet echt bij na hoeft te denken. Pas dan neem je echt pauze. Ga een blokje om, doe wat yoga-oefeningen, maak een simpele kruiswoordpuzzel of speel een makkelijk spelletje. Een pauze kan ook praktisch zijn: neem de tijd om je planten water te geven of vouw de was even op. Klinkt misschien saai, maar je hersenen zijn je dankbaar.

Doe een mini-dutje. 15 minuten is al genoeg.

Heb je geen tijd of kans om even je ogen dicht te doen? Dan kan het eten van een gezonde snack ook helpen. Je breincellen hebben namelijk glucose nodig, en jij hebt je breincellen weer nodig om je te focussen. Maak je snack niet te zwaar, want dit kan er juist voor zorgen dat je moe wordt.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Claire van Heukelom

Gepubliceerd op 14 maart 2023