Nederlandse elektriciteit kleurt in snel tempo groener

Goed nieuws: Nederland maakt steeds meer gebruik van wind- en zonne-energie. Daardoor zijn er minder fossiele brandstoffen nodig, wat beter is voor Moeder Aarde.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek maken we steeds meer gebruik van groene energie in Nederland. In 2021 was twintig procent van al onze elektriciteit groen, in 2022 steeg dat percentage naar veertig procent. Hoe dat kan? Onder meer door het aantal zonnepanelen.

Zonnestralen

Door de toename van het aantal zonnepanelen was de opbrengst van zonnestroom in februari vorig jaar (dus nog met korte dagen en een lage zonnestand) al hoger dan in juli 2019, volgens website Energieopwek. Een duidelijk teken aan de wand.

Ook de opbrengst van windenergie steeg vorig jaar, en wel met zeventien procent. Dat resultaat is te danken aan – je raadt het al – meer windturbines, aldus de Volkskrant.

Aan de andere kant werd er vorig jaar, onder andere door de hoge aardgasprijzen, zestien procent minder aardgas gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Aardgas was schaarser vanwege de verminderde gastoevoer van Rusland en de beperkte aanlevering van het Groninger gasveld.

Hoe dan ook: liefde voor de wind en de zon, onze duurzame bronnen. You are electric.

Tekst Sophie ten Dam Bron de Volkskrant Illustratie Clare Owen

Gepubliceerd op 7 april 2023